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Bornova'da üreticiye fide desteği

Yerelde kalkınma hedefi ile tarıma destek olan Bornova Belediyesi, Atalık Tohum Bahçesi’nden elde ettiği tohum ve bu tohumlardan üretilen sebze fidesinin dağıtımını yaptı. Bugüne kadar 4 milyon tohum ve 350 bin fide dağıtan Bornova Belediyesi, ekim sezonu sonuna kadar 150 bin fide daha dağıtarak üreticiye bu yıl 4,5 milyon Atalık tohum ve fide dağıtmış olacak

Bornova'da üreticiye fide desteği
12 Mayıs 2022 Perşembe 11:01

Bornova Belediyesi, Kayadibi köyünde kurduğu Atalık Tohum Bahçesi’nden elde ettiği 45 çeşit tohumu Pınarbaşı’nda bulunan Belediye Fidanlığında çimlendirerek yaz ve kış aylarında yetiştirilecek sebzelerin fidelerini hazırlıyor. Sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya ulaşmak ve kültürel miras olarak aktarılan tohumları sürekli kılmak için yapılan çalışmalarda yetiştirilen tohum ve fideler ücretsiz olarak Bornovalılara dağıtılıyor.

Üreticilere ücretsiz fide

Kırsal mahallelerde yaptığı dağıtımlarla birlikte toplamda 350 bin fideyi Bornovalılar ile buluşturan Bornova Belediyesi’nin sınırları içinde bulunan 12 köy yerleşiminde yaptığı dağıtımlar özellikle üreticilerden yoğun ilgi gördü. Başta, coğrafi işaret tescili bulunan Bornova Kınalı bamyası olmak üzere domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz gibi ürünlerin fideleri dağıtıldı.

Bornova’nın tohumları postayla Türkiye’ye yayılıyor

Bornova Belediyesi, tarımın geleceğini korumak için yetiştirdiği atalık tohumları Türkiye’nin her yerine postayla dağıtıyor. “Atalık Tohum Bahçesi” kurup 45 çeşit tohum yetiştiren belediye, İzmir’den sonra ülke genelinden gelen talepleri de karşılıyor. Bornova Kınalı bamyasından domatese, fasulye ve biberden patlıcana kadar pek çok tohum, talep gelen illere gönderiliyor.

Üreticilere destek

Bornovalılara yerel tohum bilincini kazandırmak ve üreticileri sağlıklı gıdaların yetiştirilmesine teşvik etmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Atalık tohum bahçesinden elde ettiğimiz tohumların bir kısmını belediyemizin fidanlığında çimlendirerek, fide olarak dağıtıyoruz. Üretimlerimizin çoğunu geçimini tarım yaparak sağlayan üreticilerimize verirken, bahçe ve balkonlarında yetiştirmek isteyen Bornovalıara da fide hediye ediyoruz. Ayrıca katıldığımız fuar, festival ve tohum takas şenliklerinde de dağıtımlar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Etiketler; #bornova belediyesi #tohum desteği #fide desteği
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