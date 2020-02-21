Bornova Koleji TÜBİTAK'ta da zirvede

TÜBİTAK tarafından bu yıl 27. si düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda matematik dalında Bornova Koleji öğrencileri madalyaları topladı.

1. aşama sınavlarını geçerek 2. aşama sınavlarına katılmaya hak kazanan öğrenciler, olimpiyatlara İzmir'den katılan okulların toplamda elde ettiği 11 madalyanın 5'ini göğüsledi. Başarılı öğrenciler milli takım seçme sınavına girmeye hak kazandı. Çeyrek asrı aşkın tecrübesiyle bilimden spora, sanattan kültüre her alanda başarıdan başarıya koşan Bornova Koleji TÜBİTAK'ta da farkını ortaya koydu. 21-22 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen 27. Ulusal Bilim Olimpiyatları İkinci Aşama Sınavı Matematik alanında Bornova Koleji öğrencileri 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Vali'den tebrik geldi

Elde ettikleri başarıyla Bornova'nın ve İzmir'in gururu olan öğrenciler, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşı, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarete Kampüs Müdür Vekili Hasan Tay, Lise Müdürü Alper Abay, Matematik Öğretmeni Serkan Güvender ile öğrencilerimiz Hikmet Talha Uzun, Yusuf Ocakoğlu, Yusuf Kağan Çiçekdağ, Osman Gülen ve Anıl Arda Ayık katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getiren Vali Ayyıldız, başarılı öğrencileri tebrik ederek elde edilen başarının İzmir adına kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Bornova Kolejinin başarılarını yakından takip ettiklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise öğrencilerle bir süre sohbet ederek ileride düşündükleri meslekleri sordu. Öğrencilerin başarılarının gurur verici olduğunu belirten Yahşi, "Onları güzel yerlerde görmek en büyük arzumuz. İdareci, öğretmen ve okul yönetimini başarılarından dolayı kutluyorum." dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu ise Bornova Koleji öğrencilerinin başarısının İzmir ve Bornova adına büyük gurur olduğunu belirtti. Türk kültürü ve binicilik kültürüne olan merakı, eğlenceli uğraşlarıyla ile dikkat çeken Bornova Kaymakamı Fatih Genel de başarılı öğrencilerle hayat tecrübelerini paylaştı. Genel, öğrencilere başarılar diledi ve hediyeler takdim etti.