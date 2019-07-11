Bornova'nın köyleri üretimle kalkınacak

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Yaka Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Özellikle kadınlar olmak üzere mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan İduğ, üretimin önemine dikkat çekti. Başkan İduğ, "Özellikle kırsal bölgelerdeki mahallelerimizde yerel üreticimize katkı sağlayacak çalışmalar yapacağız" dedi.

Sokak sokak gezip mahalle sakinleri ile selamlaşan, talep ve şikayetleri dinleyen Başkan İduğ, Bornova Belediyesi'ne ait alanları ve binaları gezdi. Mahalle Muhtarı Nedim Sert'ten mahallenin demografik yapısı ve üretilen tarım ürünlerine ilişkin bilgiler alan Başkan Mustafa İduğ, özellikle yurttaşların ekonomisine katklı sağlayacak projeler ortaya koymak istediklerini ifade etti.

Üretimin önemine dikkat çeken İduğ, "Özellikle kırsal bölgelerdeki mahallelerimizde yerel üreticimize katkı sağlayacak çalışmalar yapacağız. Köylerimiz üretimle kalkınacak" dedi. Başkan İduğ, bu amaç doğrultusunda mahallenin merkezinde bulunan atıl durumdaki taş binanın üretim amaçlı kullanılabileceğini de söyledi.

Birlikte etkinlik yazma sözü aldı

Yakaköy Kalkındırma ve Tanıtma Derneği Başkanı Sema Neke ile de bir araya gelen Başkan İduğ, Yaka Mahalleli kadınların geleneksel olarak düzenledikleri 'Çorba Dede' isimli etkinliğe katıldı. Sadece un ve soğan kullanılarak yapılan çorbadan içen Başkan İduğ, kadınlardan aynı çorbayı Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi'nden yararlanan ünivesite öğrencileri için de yapmalarını istedi. Aralık ayında gerçekleştirmek üzere birlikte etkinlik yapma sözü aldı.