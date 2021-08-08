Bornovalı çocuklara film atölyesi

Bornova Belediyesi yaz tatilindeki öğrencilere sinemayı sevdirmek ve keyifli zaman geçirmeleri amacıyla özel atölye gerçekleştirdi. 12-15 yaş arası çocuklar,stop motion tekniği ile fotoğraf çekerek hareketli görüntüler elde etmeyi öğrendi

Katılımcı çocuklar, Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından ücretsiz olarak düzenlenen atölyede bir animasyon tekniği olan Stop-Motion ile çeşitli objeleri hareket ettirip fotoğraflarını çekerek film oluşturma sürecini eğlenceli bir şekilde öğrendi.

Karaçam Cumhuriyet Kitaplığı, Çamiçi Cumhuriyet Kitaplığı, Altındağ Hasan Ali Yücel Cumhuriyet Kitaplığı,Naldöken Naldöken Kitaplığı ve Doğanlar Süleyman Seba Cumhuriyet Kitaplığı olmak üzere 5 noktada 5 gün gerçekleşen atölye serisine fotoğraf, video ve internet bağlantısı özelliği olan telefonlar ile katılım sağlandı.