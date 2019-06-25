Bornova’ya yeni köprüler yapılıyor

Bornova Belediyesi hem ömrünü dolduran köprüleri yeniliyor hem de trafik akışını rahatlatacak yeni köprüler yapıyor. Bu kapsamda Kurudere Mahallesi’nin girişindeki köprü yenilenirken, Forum Bornova önündeki trafik yoğunluğunu düşürmek için 372/21 sokak üzerindeki köprünün yapımına da başlandı.

Bornova Belediyesi, bir yandan ömrünü tamamlayan köprüleri yenilerken bir yandan da trafik akışını düzenlemek ve yoğunluğu azaltmak için yeni köprüler yapıyor. Bu kapsamda Bornova’da özellikle akşam saatleri ve haftasonlarında trafiğin yoğunlaştığı Forum Bornova önünde yeni bir düzenleme yapılıyor.

Forum Bornova’nın karşısındaki 372/21 sokağın Manda Çayı ile kesiştiği noktada, imar planında bulunan mevcut köprünün yapımına başlandı. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte Yeşilova yönünden gelip otoyol altından geçerek Kazım Dirik Mahallesi’ne ulaşan sürücüler, Bornova Anadolu Lisesi’nin de bulunduğu Muhittin Erel Caddesi’ne Manda Çayı’nın kenarındaki yoldan ulaşacak.

İkinci köprü de yapılacak

İlk köprünün tamamlanmasının ardından 15 metrelik yolun eksik bölümleri tamamlanıp Muhittin Erel Caddesi’ne geçişi sağlayacak ikinci köprü de yapılacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla hem alışveriş merkezi önündeki 372 sokakta yaşanan trafik yoğunluğu hem de alternatif güzergah olarak kullanılan konut bölgesindeki yoğunluk azaltılmış olacak.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, sorunlara hızlı bir şekilde müdahale etmenin gayreti içinde olduklarını belirterek, “Kurudere Mahallesi’ndeki köprümüzü tamamladık. Manda Çayı üzerindeki köprülerin ve yolun yapımını da kısa süre içinde tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız” dedi.