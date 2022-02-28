Bu okul çok kârlı!

Kınık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ülke ekonomisine katkı sağlayan öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde geliştirdikleri katma değeri yüksek ürünlerle 2021 yılında yaklaşık 1 milyon 500 bin Türk Lirası ciro elde ettiler.



FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’in Kınık ilçesinde Kınık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de para kazanabiliyor. Adeta bir fabrikayı andıran lisede öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde geliştirdikleri katma değeri yüksek ürünlerle 2021 yılında yaklaşık 1 milyon 500 bin Türk Lirası ciro elde etti.

Okulda yapılan üretim çalışmaları hakkında bilgi veren Kınık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Gülgör, “Kimya Teknolojisi Alanında,2020 yılında yine Döner Sermaye İşletmesi altında Kimya Teknolojisi Alanı bünyesinde Kimya Teknolojisi Alanı Üretim Atölyesi faaliyete geçirilmiştir. Bu atölyenin faaliyet geçirilmesi aşamasında Kınık Belediyesinden İş Yeri Açma ve Çalıştırma Raporu alınmış olup yine marka başvurusu yapılmış ve Kınık kimya adı altında on yıl süreli marka alınmıştır. Bu üretim atölyesinde; limon kolonyası, alkol bazlı el dezenfektanı, klor bazlı yüzey dezenfektanı, hijyenik yüzey temizleyici, genel yüzey temizleyici, sıvı sabun üretimine devam edilmektedir.Gıda Teknolojisi Alanında ise 2016-2017 eğitim-öğretim döneminden itibaren Kınık ilçesinde taşımalı olarak eğitim-öğretim gören yaklaşık 1200 temel eğitim ve ortaöğretim öğrencisine öğle yemeği hizmeti verilmektedir. 2020-2021 eğitim öğretim döneminden itibaren de Kınık, Bergama ve Dikili ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamında eğitim-öğretim gören yaklaşık 2600 öğrenciye öğle yemeği hizmeti verilmektedir. Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanında da okulumuz içinde ve Kınık ilçesinde ve diğer ilçelerde bulunan kamu kurumlarına elektrik tesisatı ve güvenlik sistemleri konusunda çeşitli işler yapılmaktadır” diye konuştu.