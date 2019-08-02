Bu ülke sizin zamanınızda çok tren kaçırdı

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne yaptığı ziyarette söylediği sözleri eleştirdi.

Ziyaret sırasında Bakan Pakdemirli’nin, tarım ve teknoloji alanında “Türkiye'nin daha hızlı koşması gerekiyor. Zamanında bazı trenleri kaçırmışız. Şimdi bu trenlere son vagonda da olsa atlamamız lazım" dediğini hatırlatan Serter, “Pakdemirli’nin bu cümleleri bana kendisinin de bakanı olduğu iktidarının başı, Sayın Erdoğan’ın zamanında yaptığı “Demokrasi bir tramvaydır, istediğimiz durakta ineriz” cümlesini hatırlattı. Türkiye, 17 yıldır her geçen gün daha da büyük bir hızla, her treni, tramvayı kaçırdığı için bugün bu durumdadır” dedi.

Serter, bilgi teknolojilerinin her alanda kullanılmasının özellikle İzmir gibi pek çok alanda gelişmeye açık bir şehir için çok daha öncelikli bir konu olması gerektiğini de belirterek, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü gibi teknoloji alanında odak olan kurumların desteklenmesi gerektiğini de söyledi. Serter, “Sayın Bakanın, Türkiye’de her alanda bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması noktasındaki çağrısına katılıyorum ama keşke iktidarın eylemleri de söylemlerle tutarlı olsaydı” dedi.

Tarımı bitirdiler

İzmir Milletvekili Serter, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’yi gerçekleri görmeye davet etti ve sadece kendisinin de uğraştığı çekirdeksiz kuru üzüm üreticileriyle değil tüm üreticilerle ilgilenmesi çağrısı yaptı. Serter, “Sayın Bakanın sorumluluk alanına giren tarım için herhalde en çarpıcı veri, 17 yılda 3 milyondan fazla tarım alanının yok edilmiş olmasıdır” diye konuştu.

Resmi daha net görmek için rakamlara bakmak gerektiğini ifade eden Serter,“Kasım 2018’de et ithalatı yok dediniz, bu açıklamanın üzerinden 6 ay geçemeden Sırbistan’dan 5 bin ton büyükbaş hayvan eti ithalatı yapma kararı aldınız. Ülkeyi soğan, patates ithal eder hale getirdiniz, hatta gümrük vergilerini bile düşürdünüz” dedi.

Nisan başı itibariyle bu ülkede, son bir yılda tarım sektöründe çalışan sayısının 240 bin azaldığına dikkat çeken Serter, “ 2018 yılında Türkiye ekonomisi toplamda yüzde 2.6 büyüdü, bu oran tarımda yüzde 1.3 olarak gerçekleşti. Çiftçilerin 2002’de 530 milyon lira olan borcu 2018 sonu itibariyle 191 kat arttı. Ve yine sizin döneminizde 700 bin çiftçi tarımdan çekildi. Bu rakamlar gerçek manzarayı çok net ortaya koyuyor” diye konuştu.

Serter, Bakan Pakdemirli’ye seslenerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Sayın Bakan, şimdi değil bir trenin son vagonuna yetişmek hızlı trene binseniz belki ancak tarımın sorunlarını çözmek için bir adım atabilirsiniz. Ayrıca bir korkumu da sayın Bakan’a ileteyim, iktidarınız ne kadar ülke kalkınmasına ciddi katkılar sağlayan sektör varsa bu alanlara yeni vergiler koyup, sektör temsilcilerinin ceplerine göz dikmekte. Kendinizin de üreticiliğini yaptığınız ve Türkiye’nin dünya çapında yüzde 45 oranında ihracat payına sahip olduğu kuru üzüm sektörü içinde umarım başka planlarınız yoktur” dedi.