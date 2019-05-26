Buca Akademi için ilk adımlar

Buca'nın bilimsel altyapısını oluşturarak nitelikli bilgiyle kentin geleceğine yön verecek Buca Akademi, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılabilir, yararlı ve sürdürülebilir proje vurgusu yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Kaynakların boşa harcandığı atıl, kullanılmayan projeler yerine; işlevsel, vatandaşların hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

İzmir'in en eski yerleşim yerlerinde biri ve mevcut nüfusuyla en büyük ilçesi olan Buca'nın geleceği, Buca Akademi'de inşa ediliyor. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın seçim öncesi projeleri arasında yer alan ve Buca'nın geleceğine ortak akılla yön verecek Buca Akademi projesi ilk toplantısını yaptı. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantı, Başkan Kılıç'ın yanı sıra 55 kişiden oluşan katılımcılarla gerçekleşti.

Atıl değil işlevsel projeler

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Benim seçim propaganda sürecinde en çok üzerinde durduğum konulardan bir tanesini bugün hayata geçirmek için bir aradayız. Buca Akademi, yapacağımız her projenin de öncelikli olarak bilimsel bir çalışma ve alt yapısının oluşturmasını sağlayacak. Buca için çizeceğimiz yol haritasıyla kentimiz için nasıl bir gelecek düşünüyoruz ona karar vereceğiz. Kaynakların boşa harcandığı atıl, kullanılmayan projeler yerine; işlevsel, hemşehrilerin hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Birlikte yapmak

Daha konforlu bir Buca hayalinin gerçekleştirilmesi için Buca Akademi'nin son derece önemli olduğunu ifade eden Kılıç, "Buca üstatları, Buca sevdalıları, meslek odaları, kente gönül veren tüm dostlarımızın bilgi birimiyle bir yol haritası çizeceğiz. Buca'nın bugününü yarınını birlikte değerlendireceğiz. Gelecekte nasıl bir Buca istiyoruz. Buna karar vereceğiz. Kentimizin bugünüyle yarınıyla doğru bilgiyi üreterek, bu bilgiyi kullanmasını sağlayacağız. Birlikte oluşturacağımız bir yönetim biçimiyle daha yaşanabilir Buca hayaline daha da yaklaşmış olacağız. Ben yaptım yerine birlikte yapalım diyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Buca Akademi kadrosu, projenin yol haritası ve Buca'nın öncelik verilmesi gereken konular hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Katılımcılardan tam not alan Buca Akademi, çalışma ekiplerinin belirlenerek faaliyete başlanması için önümüzdeki ay ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

Renklerin cinsiyeti olmaz

Kadın ve erkeğin toplumsal alandaki cinsiyet dayatmasına karşın bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, cinsiyet eşitliği konusunda ilçede yaşayanların farkındalığını yükseltmek için panel düzenlendi. İnteraktif çalışmalarla Psikolog-Sosyolog Demet Mavibulut tarafından Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Bucalı kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında attığı adımlarla Türkiye'ye örnek olan Buca Belediyesi, kentte yaşayan kadınların yaşadığı sorunları yok etmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'nde "Toplumsal cinsiyet eşitliği" konusunu masaya yatıran Buca Belediyesi, Psikolog-Sosyolog Demet Mavibulut tarafından verilen panelde, katılımcılara kadın ve erkeğin toplumdaki rolü aktarıldı. Danışanlarla interaktif bir şekilde gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

Bizim seçimimiz değil

Kadın ya da erkek olarak sahip olunan genetik, fizyolojik, biyolojik özelliklerin kadın ve erkek arasında eşitsizlik değil, sadece bir cinsiyet farkı yarattığını vurgulayan Mavibulut, "Toplumsal cinsiyet, farklı kültürlerde, tarihin farklı anlarında ve farklı coğrafyalarda kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumlulukları ifade eder. Toplumsal cinsiyet kısaca, sosyal yönden kadın ve erkeğe verilen roller, sorumluluklar olarak tanımlanır. Cinsiyet, bizim seçimimiz değildir. Biyolojik varlığımızın bir niteliğidir. Ancak daha doğum öncesinde kız bebeklerin eşyaları için pembe, erkek bebeklerin eşyaları için mavi rengin tercih edilmesiyle başlayan bir süreç var. Bu çerçevede erkek cinsiyeti ile kadın cinsiyeti arasında toplumsal yaşama katılma düzeyi açısından farklılıklar oluşur" dedi.

Toplumsal eşitsizlik

Kadın cinsiyetinin daha çok ev gibi özel alanda kalırken, erkek cinsiyetinin dışarıda her türlü kamusal alanda kendini ifade ettiğini belirten Mavibulut, "Çalışma yaşamından siyasete, sivil toplum örgütlenmesinden eğitime kadar her türlü kamusal alanda iki cins temelindeki bu görünüm toplumsal cinsiyet eşitsizliğini oluşturur. Oysa oyuncakların, kıyafetlerin, sporun, dansın, eğitimin, müziğin, filmlerin, renklerin cinsiyeti yoktur" diye konuştu.