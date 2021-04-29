Buca Belediyesi'nde coşkulu 1 Mayıs kutlaması

Buca Belediyesi emekçileri, sokağa çıkma yasağı gölgesinde alanlarda kutlanamayacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tam kapanma öncesi coşkuyla kutladı. Belediye hizmet binası önünde halaylarla sloganlarla 1 Mayıs coşkusunu sosyal mesafe gözeterek yaşayan çalışanlar, sağlık çalışanları başta olmak üzere koronavirüs emekçilerine alkışlarla selam gönderdi

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan ve 29 Nisan 2021 tarihinde başlayacak tam kapanma kararı nedeniyle Buca Belediyesi’nde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)Genel İş Sendikası 5‘nolu Şube işçileri mesai saatinden bir saat önce hizmet binası önünde bir araya geldi. Kutlamalara Buca Belediye Başkan Yardımcıları, belediye yöneticileri, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe ve belediye emekçileri katıldı.

SOSYAL MESAFELİ 1 MAYIS HALAYI

1 Mayıs coşkusunu yasaklar nedeniyle alanlara taşıyan işçiler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak halaylarla, türkülerle emeğin bayramını kutladı. Belediye önünde “Gücümüz birliğimizden gelir” pankartı açıldı. Alanda “Yaşasın 1 Mayıs alanlardayız”, “Birleşe birleşe kazanacağız” gibi çok sayıda slogan atıldı. Sloganların ardından belediye emekçileri ve belediye yöneticileri mesafeyle 1 Mayıs halayı çekti.

KORONAVİRÜS EMEKÇİLERİNE ALKIŞLARLA SELAM

Etkinlikte işçi temsilcileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün yasaklanmasına tepki gösterirken koronavirüs sürecinde işsiz kalan, intihar eden, iş kazasında can veren tüm emekçilere dikkat çekildi; canlarını ortaya koyarak çalışan sağlık emekçileri alandan alkışlarla selam gönderildi. Sağlık çalışanlarının yanı sıra Buca için koronavirüs sürecinde emek veren fen işleri, park ve bahçe, temizlik işçileri başta olmak üzere tüm belediye emekçilerinin ayrı ayrı alkışlandı.