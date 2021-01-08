Buca Belediyesi’nden engelli mültecilere destek

Buca Belediyesi, Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı ile kent genelindeki engelli mülteciler üzerinde pandemi etkisini azaltmak için proje başlattı.

Buca Belediyesi’nden engelli mültecilere destek
08 Ocak 2021 Cuma 09:21

Proje kapsamında temmuz ayına kadar Buca’da belirlenen 50 engelli mülteciye Türkçe dil öğreniminden sosyal etkinliklere kadar birçok konuda psikolojik ve sosyal destek sağlanacak. Kent genelinde herkese eşit hizmet ilkesiyle çalışmalarını gerçekleştiren Buca Belediyesi, engelli mülteciler için proje başlattı. Buca Belediyesi, Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı tarafından finanse edilen Buca Engelli Mültecilerinde Pandemi Etkilerini Azaltma Projesi’yle, temmuz ayına kadar ilçede yaşayan engelli mültecilerde koronavirüs (Covid-19) süreci etkilerini azaltmaya ve sosyal uyum kapasitelerini güçlendirmeye yönelik çalışma gerçekleştirilecek. 

Psikolojik ve sosyal destek

Proje kapsamında, eğitim almaya uygun 50 engelli mülteciye online Türkçe eğitimi verilecek. Bu eğitim için gerekli teknolojik destek sağlanarak mültecilerin önündeki dil engeli aşılacak.   Bu eğitimlerin yanı sıra engelli bireylere ve ebeveynlerine online psiko-sosyo destek programı uygulanacak. Buca Belediyesi Mülteci Masası tarafından yürütülen çalışma kapsamında,  mültecilerin pandemi sürecindeki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için hijyen paketleri de dağıtılacak. Ayrıca, pandeminin etkisini azaltabilmek için film gösterimi ile engelli ritim grubu gösterisi gibi sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek. Çocuk Koruma Kuralları çerçevesinde yürütülecek proje, yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşma hedefine de katkıda bulunacak.

Etiketler; #izmir #buca belediyesi
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