Buca'da 3 katlı mobilya atölyesinde yangın

Buca'da, 3 katlı bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Mobilya atölyesi yangında kullanılamaz hale geldi.

Buca'da 3 katlı mobilya atölyesinde yangın
28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:15

Yangın, saat 06.30 sıralarında Seyhan Mahallesi 667/4 Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde çıktı. Muhammet Mert Şanlı'ya ait mobilya atölyesinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçerideki ürünlerin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede atölyenin tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Daha sonra soğutma çalışması yapıldı. Atölye yangında kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.


 


 

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