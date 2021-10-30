Buca'da Cumhuriyete özel gece

Buca Belediyesi cumhuriyetin 98. yılı şerefine “29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu” düzenledi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Hangi şartlarda olursak olalım, cumhuriyetimize ve onun kazanımlarına sonsuza dek sahip çıkacağımıza bir kez daha söz veriyorum. Cumhuriyetimizin 98’inci yaşı kutlu olsun” dedi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıl dönümünde Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konukları Başkan Erhan Kılıç, eşi Zuhal Kılıç ile beraber karşıladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün özel fotoğraflarından hazırlanmış sergiyi gezen davetliler, vals, tango, zeybek gösterisi ve Türk Sanat Müziği konseriyle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

CUMHURİYET KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR

Resepsiyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Erhan Kılıç, cumhuriyeti yeni nesillerle birlikte aynı kararlılıkta yaşatacaklarını söyledi. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan milli mücadele öyküsünün, büyük bedellerle 29 Ekim 1923’te cumhuriyetle taçlandığını ifade eden Başkan Kılıç, şöyle dedi:

“Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet sadece halkın kendisini yönettiği bir sistem değil, aynı zamanda sosyal yaşamda eşitliktir, refahtır, medeniyetin olmazsa olmazıdır. Bugün çok uzaklara değil, ülkemizin yakın komşularına baktığımızda cumhuriyet rejiminin olmadığı topraklarda maalesef hala gözyaşı, kan ve kargaşanın hâkim olduğu gerçeğini görüyoruz. Oysa cumhuriyet, kimsenin inanç ve değerlerinden ötürü ötekileştirilmediği; herkesin özgürce düşüncelerini dile getirebildiği; kadınların öldürülmediği; çocukların yatağa aç girmediği; adaletin herkes için olduğu aydınlık bir ülkenin teminatıdır.”

YAŞASIN CUMHURİYET

Halkın egemenliğini savunmaktan asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Başkan Erhan Kılıç, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.’ sözleriyle bize aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle hangi şartlarda olursak olalım, cumhuriyetimize ve onun kazanımlarına sonsuza dek sahip çıkacağımıza bir kez daha söz veriyorum. Cumhuriyetimizin 98’inci yaşı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet!” diye konuştu.