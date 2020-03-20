Buca'da fırsatçılara suçüştü

Koronavirüse karşı her alanda mücadelesini sürdüren Buca Belediyesi, krizi kazanca çevirmeye çalışan fırsatçılara göz açtırmadı. Zabıta ekipleri tarafından arttırılan denetimlerde, karaborsaya düşen temizlik ürünlerini imal ederek ucuza dezavantajlı kesimlere satan merdiven altı işletmeye suçüstü yapıldı.

Sağlıksız üretim yapan işletmenin ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu. Ülke genelinde artan koronavirüs (Covid - 19) vakalarına karşı tüm önlemleri almaya devam eden Buca Belediyesi, vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak tüm unsurlara karşı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Virüsle mücadele etmek için tüm hijyen önlemlerini en üst düzeye çıkaran vatandaşlar, market raflarındaki kolonya, anti bakteriyel ürünler, kişisel bakım ürünleri ve temizlik ürünlerine akın etti.Piyasada neredeyse karaborsaya düşen ürünlerin denetimlerini arttıran Buca Belediyesi

Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ise durumu fırsat bilerek merdiven altı temizlik ürünleri imal eden bir depoya baskın düzenledi.

Kürekle üretim!

Buca sınırları içinde üretim yerlerinden satış mağazalarına kadar kontrollerine aralıksız devam eden ekipler, Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde hiçbir sağlık önlemi ve kimyasal test yapılmadan üretim yapan sağlık tacirine müdahale etti. İşletme içinde bulaşık deterjanından sıvı sabuna, çamaşır deterjanlarından şampuana, vatandaşların en çok kullandığı temizlik ürünlerinin kirli maşrapalarla, kirli kovalarla, küreklerle yerlerde hazırlandığını tespit etti.

Dezavantajlı bölgelere satıyor

İşletmecinin, hiçbir sağlık onayı ve kalite belgesi olmadan imal ettiği yüzlerce ürünü, özellikle İzmir'in dezavantajlı bölgelerindeki market ve işletmelere piyasa değerinin altında sattığı öğrenildi. Piyasadaki boşluktan ve vatandaşların alım gücündeki ekonomik sıkıntıları fırsat bilen işletme hakkında cezai işlem başlatıldı. Sağlık Bakanlığı yetkileri tarafından hazırlanan tutanakla tüm ürünlere imha edilmek üzere el konurken ruhsatsız işletme mühürlendi.

Kanser riskini almayın

Normal şartlarda temizlik ürünlerin steril ortamlarda ve alanında uzman mühendislerin istihdam edilerek imal edilmesi gerektiğini ifade eden yetkililer, ürünlerin ise ayrı ayrı testlerinin yaptırılıp onay alması halinde piyasaya sürülebileceğini belirtti. Ekipler, koronavirüse karşı önlemleri alırken tedarik edilen ürünlerin tercih edilirken kalite belgelerinden ödün verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, belgesiz ürünlerin kanser riski taşıdığını tekrar hatırlattı.