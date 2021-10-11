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Buca'da kadınları taciz eden kişi yakalandı!

İzmir Buca'da kadınlara korku salan tacizci yakalandı. İlçede 5 kadını taciz ettiği öğrenilen 22 yaşındaki Amed G., bölgedeki güvenlik kameraları izlenerek tespit edildi. Gözaltına alınan Amed G.'nin başka suçlardan da sabıkası olduğu öğrenildi

Buca'da kadınları taciz eden kişi yakalandı!
11 Ekim 2021 Pazartesi 08:45

İzmir Buca Gaziler Mahallesi'nde 5 kadın, farklı zamanlarda cinsel tacize uğradıklarını belirterek polise şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine soruşturma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonucunda, şüphelinin taciz olaylarının yaşandığı mahallede, tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işletmeci Amed G. olduğu belirlenip, gözaltına alındı. Şüphelinin, daha önceden de 'kasten yaralama' ve 'cinsel saldırı' suçlarından sabıkası bulunduğu belirtildi. Amed G.'nin polisteki ilk ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Öte yandan Amed G., 26 Eylül tarihinde bir kadını taciz ettikten sonra kaçarken çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca tacizci #buca kadın taciz
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