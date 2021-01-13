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Buca'da sele kapılan kadını vatandaşlar kurtardı

İzmir'de etkili olan sağanakta sele kapılan 66 yaşındaki bir kadın, park halinde bulunan TIR sayesinde kurtuldu

Buca'da sele kapılan kadını vatandaşlar kurtardı
13 Ocak 2021 Çarşamba 10:21

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Buca ve Karabağlar ilçeleri başta olmak üzere birçok yerde sele neden oldu.

Alınan bilgiye göre Buca'da bulunan Evka-1 mahallesindeki kavşakta 66 yaşındaki Bahtiye Tuna isimli kadın sele kapıldı. Suda bir süre sürüklenen kadın, Özbekistan Caddesi üzerine park edilen bir TIR'ın altına sıkıştı. Yaşlı kadının çığlığını duyan vatandaşlar durumu polise haber verdi. Bu sırada bölgede olan bekçiler ve vatandaşlar yaşlı kadının yardımına koştu.

Sıkıştığı yerden çıkartılan Tuna, polis aracı ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuna'nın sürüklenme nedeniyle vücudunda ezikler olduğu belirlenirken, hayati bir tehlikenin ise bulunmadığı açıklandı.

O anları anlatan Fırat Cenkçi, TIR'ın orada park halinde olmasının büyük bir şans olduğunu söyledi. Yemek yaptığı sırada kadının çığlıklarını duyduğunu belirten Cenkçi, dışarıya baktığında kadının sel sularına kapılarak TIR'ın altına girdiğini gördüğünü anlattı. Elemanları ile birlikte hemen aşağıya indiğini anlatan Cenkçi, kadını sıkıştığı yerden çıkardıklarını ifade etti. Kadının çok ıslanmış olduğunu ve ceketlerle üstünü kapattıklarını anlatan Cenkçi, sonrasıda da kadının polis aracıyla hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Tuna'yı ilk kurtardıklarında kadının bilincinin kapalı olduğunu anlatan Cenkçi şöyle devam etti: Üzüntüden dün yemek yiyemedim. İştahım kalmadı. Tek duamız teyzenin iyi olmasıydı. Biz insanlık görevimizi yaptık ancak ölümün de çok yakın olduğunu anladık. Eğer TIR hareket halinde olsaydı çok daha kötü sonuçları olabilirdi. İzmir'de altyapı sorunu olduğu için bu caddeyi de her yağmurda sel alıyor"


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir sel #sele kapılan kadın #buca sel
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