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Buca'da sokaklar yenileniyor

Buca Belediyesi, hemşehrilerin temiz ve düzenli bir kentte yaşaması için yenileme çalışmalarına ara vermeden devam etti. Sel felaketinin açtığı yaraları iyileştiren ekipler, aynı zamanda sokakları emek emek kilit parke taşlarıyla işlemeyi sürdürdü. Ekipler yaklaşık iki yıllık sürede toplam 117 bin metrekare kilit parke taşı döşerken, 25 bin kilometre kaldırım imalatı yaptı.

Buca'da sokaklar yenileniyor
09 Şubat 2021 Salı 13:57

Buca’nın dört bir yanında değişim ve gelişim rüzgârı başlatan Buca Belediyesi, sokaklardaki yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İzmir’in zorlu kış günlerinde bir yandan doğal afetlerin açtığı yaraları hızla kapatmak için onarım çalışmaları sürdüren Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir yandan da vatandaşların taleplerini hızla yerine getirmek için çalışmalarda vites yükseltti.

Buca sokaklarında çeşitli nedenlerle oluşan bozulmaları onarmak için asfaltlama çalışması yapan ekipler, geride kalan yaklaşık iki yıllık süreçte toplam 28 bin 765 metrekare asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

117 BİN METREKARE KİLİT PARKE, 25 BİN KİLOMETRE KALDIRIM  

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, onarma işleminin yanı sıra Buca’nın sokaklarında, parklarında uzun ömürlü ve olumsuz koşullara daha dayanıklı kilit parke taşlarıyla yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık iki yıllık dönemde kentin belirlenen yerlerine 108 bin 433 metrekare kilit parke, 8 bin 634 metrekare granürlü parke taşı döşendi. Yürütülen çalışmalarla toplam 117 bin 67 metrekarelik alan yenilendi.
Kilit parke çalışmalarıyla birlikte yaya trafiğinin güvenli bir şekilde sağlanması için 25 bin 315 metre uzunluğunda bordür taşlarla kaldırım imalatı gerçekleşti.

Etiketler; #buca #buca belediyesi
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