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Buca'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İzmir Buca'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Buca'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
09 Ekim 2021 Cumartesi 08:32

İzmir Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.K. (22) VE B.K.'nin ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda yeşil reçeteye tabii 3 bin 28 adet uyuşturucu hap, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. ve B.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu #izmir uyuşturucu
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