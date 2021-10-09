Buca'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İzmir Buca'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

İzmir Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.K. (22) VE B.K.'nin ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda yeşil reçeteye tabii 3 bin 28 adet uyuşturucu hap, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. ve B.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.