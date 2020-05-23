Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can'dan Ramazan Bayramı mesajı

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can'ın Ramazan Bayramı dolayısı ile yayınladığı mesajı;

Dinimizin rahmet, merhamet ve bereket ayı olarak nitelediği mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakarak; insanlar arasındaki sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını güçlendiren bir bayrama daha kavuşmanın sevincini hep beraber yaşıyoruz.

Milletçe dayanışma içinde olduğumuz, dargınlık ve kırgınlıkların affedildiği, örf ve adetlerimizin nesilden nesile aktarıldığı, toplumsal yaşamımızda önemli yeri olan bayramlar, millî ve manevi değerlerimizi ailemiz, komşularımız ve bütün sevdiklerimizle paylaşma vesilesidir. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, küskünlerin barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Bayramlar berekettir, bir yanı özlem, öbür yanı umuttur; yarınlara niyettir.

Bu sene, içinde bulunduğumuz pandemi süreci dolayısı ile bayram coşkusunu belki tam olarak yaşayamayacağız ama Ramazan Bayramı'nın manevi ikliminin, sevgi, saygı, merhamet, hoşgörü bağlarımızı güçlendirerek bizleri bu dönemden daha güçlü çıkaracağına inanıyorum. Bizler önümüzdeki dönemlerde yine milletçe hep bir arada, büyüklerimize bayram ziyaretlerinde bulunarak ve sevdiklerimizle kucaklaşarak, yüzyüze nice bayramlar kutlayacağız.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, hep bir arada şanlı bayrağımız altında, huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ederken, onların kıymetli aileleri ve evlatları başta olmak üzere değerli yönetici ve öğretmenlerimizin, kurum personelimizin, kıymetli velilerimizin ve sevgili öğrencilerimizin "Ramazan Bayramı"nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.