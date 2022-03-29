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Buca Metro ihale kararı temyize taşındı

Buca Metro ihale kararı temyize taşındı
29 Mart 2022 Salı 15:45

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından verilen Buca Metrosu’nun yapım ihalesine ilişkin karar için bugün Danıştay’a temyiz başvurusunda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından verilen Buca Metrosu’nun yapım ihalesine ilişkin kararı temyize taşıdı. Büyükşehir Belediyesi bugün kararla ilgili Danıştay’a başvuruda bulundu. Başvuru Danıştay 13. Dairesi tarafından değerlendirilecek.

İhalede son aşamaya kalan Nurol A.Ş. ve Yapı Merkezi A.Ş. iş ortaklığı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı İzmir 4. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. Mahkeme ihalenin karar sürecine yönelik işlemlerinin iptali yönünde hüküm vermişti.

EBRD karara itirazı reddetti

Nurol A.Ş. ve Yapı Merkezi A.Ş. iş ortaklığı ayrıca Buca Metrosu’nun yapım ihalesine ilişkin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na da (EBRD) itirazda bulunmuş, EBRD ise itirazın reddine karar verildiğini açıklamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi EBRD’nin temyize tabi olmayan bu nihai kararını, ihale komisyonun Buca Metrosu kararının onayı olarak değerlendirmişti.

İhaleyi Gülermak A.Ş. kazanmıştı


İzmir Büyükşehir Belediyesi kent tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu için "İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol - Buca Arası Yapım İşi” ihalesi açmıştı. Uluslararası ihalede 13 firma ön yeterlilik alabilmiş ve bunlardan 8’i ihaleyi alabilmek için yarışmıştı. Değerlendirme sonucunda ihale Gülermak A.Ş.’ye verilmişti. İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu’nun temel atma töreni 14 Şubat’ta yapılmış, tören için İzmir Buca’ya akın etmişti.

Etiketler; #izmir #buca #buca metrosu #ihale #izmir büyükşehir
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