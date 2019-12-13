Buca'nın ihtiyaç haritası çıkarılıyor

Halkla birlikte yönetim ilkesini benimseyerek Buca'nın 47 mahallesine çıkarma yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, rotasına Akıncılar, Şirinkapı, Çaldıran, Laleli, Cumhuriyet, Aydoğdu, Murathan, İzkent mahallelerinde devam etti.

Bu turlar kapsamında, başkan yardımcıları ve icraat müdürlükleriyle birlikte muhtarların kapısını çalan Başkan Kılıç, mahallelerin öncelikli çözüm bekleyen sorunlarını not etti. Gelen taleplerin gerçekleştirilmesi için hazırlanan planlama doğrultusunda çalışma yapan müdürlükler, asfaltlama, temizlik, bakım onarım, park bakım ve yenileme başta olmak üzere gelen taleplerin tamamını yerine getirdi.

Gerçek makam

Her buluşmada hemşehrilerinin taleplerini teker teker dinleyen Kılıç, Çaldıran Mahallesi'nde de yoğun bir kalabalıkla karşılandı. Miting gibi ziyarette sorunlarını aktaran Çaldıranlılar, Buca'nın en eski mahallelerinden olmalarına karşın yıllardır hiçbir başkanın mahalleye ilgi göstermediğini ifade ederek teşekkür etti. Mahallede kökten bir değişim için düğmeye bastıklarını ifade eden Kılıç, "İşte burası bizim gerçek makamımızdır. Bu toplantılar gerçek bir halk meclisi oluyor. Buca'yı hep birlikte güzelleştireceğiz" dedi.

Her mahalleye gidilecek

Mahalle turlarını belirli periyotlarda yineleyeceğini ifade eden Kılıç, "Şu an ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan ve hemşehrilerimizden acil çözüm bekleyen sorunları not alarak anında çözüm üretiyoruz. Aynı zamanda hangi projenin neresi için daha faydalı olacağını, o hizmeti kullanacaklara soruyoruz. Hemşehrilerimizin, muhtarlarımızın görüşleriyle Buca'nın ihtiyaç haritasını oluşturuyoruz. Mahalle turlarımız, planlamalarımız görevde olduğumuz sürece devam edecek. Biz bir söz verdik. Artık sadece seçim döneminde sokağa çıkan başkan dönemini sona ermiştir" diye konuştu.