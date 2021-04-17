Buca'nın öğrencileri 5 ödül daha aldı

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, dünya gençlerini buluşturan organizasyon BUCA IMSEF ve Endonezya merkezli Uluslararası Gençlik Bilim Fuarı’na ev sahipliği yaptı

Dünya çapında kazandığı başarılarla ses getiren Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’nin Endonezya Genç Bilim İnsanları Derneği (IYSA) işbirliğinde Endonezya merkezli çevrim içi gerçekleştirdiği Uluslararası Gençlik Bilim Fuarı’nda dünyanın dört bir yanından bilim ve sanat alanında yetenekli gençler buluştu.

10 – 12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Youth İnternational Science Fair (YISF)' Uluslararası Gençlik Bilim Fuarı kapsamında 23 ülkeden 400 bilim ve sanat projesi Endonezya’da yarıştı. Dünyanın dört bir yanından bilim ve teknolojiye ilgisi, yeteneği olan ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin bilimsel projeleri jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Başarılı olarak görülen projelere ödülleri çevrim içi olarak düzenlenen kapanış töreninde takdim edildi.

4 ALTIN MADALYA 1 ÖZEL ÖDÜL

Etkinlik sonucunda belirlenen kategori ve branşlarda ödüller sahibini bulurken Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’nin ödül avcıları, 5 ödülle yarışmayı kapattı. Öğrenciler, büyük bir başarıya imza atarak yarışmada 4 dünya birinciliği elde edip, 4 altın madalyayı göğüslerken 1 de özel ödül kazandı. Fizik ve mühendislik alanında Asil Söylev-Miraç İrtegün, Yaman Has-Ceren Zor, Bilal Esmer-Kübra Eylül Baysak, yaşam bilimleri alanında Ege Çalışkan-Murat Işık, hazırladıkları projelerle dünya birinciliği ve altın madalya almaya hak kazandı. Ayrıca Yaman Has ve Ceren Zor’un fizik alanındaki projeleri dünya birinciliği yanında özel ödüle de layık görüldü.

BİLİM VE SANAT YATIRIMLARINA AĞIRLIK VERİYORUZ

Törende ilk olarak Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi Yöneticisi ve BUCA IMSEF Başkanı Ümit Karademir, merkez olarak Buca’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karademir’in ardından katılımcılara hitaben çevrim içi İngilizce konuşma yapan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Buca Belediyesi olarak gençlerimizi, özgür ve yaratıcı düşünmeye teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’mizin bir etkinliğinde daha sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duydum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere yol gösterdiği, ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünden aldığımız güç ve inançla yarınlarımız için çalışmaya devam ediyor, kentimizde bilime ve sanata yapılan yatırımların artırılmasına ağırlık vererek, sürdürülebilen ve gelişen bir Buca için çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz. Her geçen gün kaynakları hızla tükenen dünyamızı, çevre bilincine sahip, akılla üreten, bilime ve sanata ilgi duyan gençlerimizin kurtaracağına inanıyor, onlar için projeler geliştirmeyi sürdürüyoruz” diye konuştu.