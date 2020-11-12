Buca pazarlarında denetimler arttı

Buca Belediyesi zabıta ekipleri, artan koronavirüs rakamlarına karşı semt pazarlarındaki denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşları ateş ölçümü ve maske kontrolünün ardından pazaryerlerine alan ekipler, gün boyu sosyal mesafe ve tezgah denetimi yapıyor.

Türkiye genelinde hızla artış gösteren koronavirüs (Covid-19) vakalarının her geçen gün artması üzerine denetimlerini yoğunlaştıran Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sirkülasyonunun yoğun olduğu pazaryerlerinin girişlerinde ve alan içinde kontrollerini yoğunlaştırdı.

Belirli müşteri kapasitesine izin verilen pazaryerlerinin kapı girişlerinde hijyen noktaları oluşturan belediye ekipleri, vatandaşların pazaryeri girişinde tek tek ateş ölçümünü yaparak kontrollü bir şekilde girişlerini sağlıyor. Pazarcı esnafını da düzenli aralıklarla kontrol eden zabıta ekipleri, HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulamasın da risk taşıyan esnafın satış yapmasına izin vermiyor.

Gün boyu denetim

Denetim ekipleri, alana girişlerde yapılan kontrollerin yanı sıra pazar alanlarının içerisinde de gün boyu çalışma yapıyor. Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarıyla ilgili sık sık uyarılarda bulunan ekipler, tezgâh arası mesafelerin korunması ve ürünlerin elle seçilmemesi yönünde sıkı denetim gerçekleştiriyor. Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemlerinin yanı sıra pazarlarda terazilerin ölçü ayar denetimi ve fiyat etiketi kontrolü yaparak vatandaşların huzurla alışveriş yapmasına imkan sağlıyor.