Buca ve Bornova'da su kesintisi

İzmir'in Buca ilçesinin bir bölümü ile ve Bornova ilçesinin Gökdere Mahallesi'nde su kesintisine gidileceği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gördes-Kavaklıdere-Buca boru hattının yapımı Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Söz konusu hattın Adatepe Pompa İstasyonu'na bağlanması çalışmaları kapsamında bölgenin su dağıtımını güçlendirmek amacıyla tesiste iyileştirmele yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle 22 Ekim Salı günü saat 09.00'dan 23 Ekim Çarşamba günü saat 09.00'a kadar Buca ilçesinin bir bölümüyle Bornova Gökdere Mahallesi'nde 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak. Buca'da kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar: "Yenigün, Kozağaç, Çamlıkule, Atatürk, Adatepe, Yıldız, Kuruçeşme, Yıldızlar, Yeşilbağlar, Kaynaklar Merkez, Yaylacık, Zafer, Gaziler, 29 Ekim mahalleleri ile Buca OSB, Buca Koop, DEÜ Tınaztepe Kampüsü, Sebze Hali ve Balık Hali."