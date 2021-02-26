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Buca’da çöp konteynerlerine hijyen operasyonu

Hemşehrilerin sağlığı için temizlik ekipleriyle seferber olan Buca Belediyesi, ilçe genelindeki çöp konteynerlerinde hijyen çalışması başlattı. Ekipler geceden sabaha kadar çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte etti

Buca’da çöp konteynerlerine hijyen operasyonu
26 Şubat 2021 Cuma 16:09

Temiz bir kent için saha emekçileriyle çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, gece çöp konteynerlerine dezenfekte operasyonu başlattı.

Koronavirüs (Covid-19) tehdidi başta olmak üzere çöp konteynerlerinin enfeksiyon yayma riskini ortadan kaldırmak için Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı saatlerinde trafiği aksatmamak adına ilçe genelindeki çöp konteynerlerini temizledi.


KONTEYNERLER TEKER TEKER YIKANDI

Her ay rutin olarak ilçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ekipler geceden sabaha kadar binlerce yeraltı ve yerüstü çöp konteynerinin çöpleri boşaltıldıktan sonra yıkama işlemine başladı. Teker teker fırçalarla sabunlanan konteynerler daha sonra baştan aşağı yıkanarak dezenfekte edildi. Ekipler, hemşehrilerin sağlığı için çalışmalarını ana arterlerden başlayarak 47 mahallede sürdürmeye devam edecek.

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