DÜNYAYI SOLLADIK!
DÜNYAYI SOLLADIK!
0
STADYUM ZENGİNİ İZMİR
STADYUM ZENGİNİ İZMİR
0
UCUZ GIDA TEHLİKE SAÇIYOR
UCUZ GIDA TEHLİKE SAÇIYOR
0
CİMNASTİĞİN KRALİÇESİ OLDU
CİMNASTİĞİN KRALİÇESİ OLDU
0

Buca’da kırsaldaki can dostlarına mama desteği

Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarına Buca Belediyesi sahip çıkıyor. Belediye, kent merkezindeki çalışmalarının yanı sıra kırsaldaki sokak hayvanlarına da mama desteği sağlıyor

Buca’da kırsaldaki can dostlarına mama desteği
14 Aralık 2021 Salı 10:56

Sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, soğuk hava koşullarının etkisini gösterdiği bugünlerde mama desteğini artırdı. Kent merkezindeki beslenme odaklarına düzenli olarak mama takviyesi yapan ekipler, kırsal bölgelerdeki can dostlarını da unutmadı. Belediye ekipleri, Kaynaklar mevkisi başta olmak üzere kırsaldaki sokak hayvanlarına da düzenli aralıklarla mama desteği yapmaya başladı. Ekipler, kuru mamanın yanı sıra restoranlardan çıkan yenilebilir durumdaki gıda artıklarını da can dostlarına ulaştırıyor.

Öte yandan, Buca Belediyesi ekipleri mama takviyesi için yaptıkları ziyaretlerde sağlık sorunu olan sokak hayvanlarını da tespit ediyor. Sokağın sert koşulları karşısında yaralanan can dostlarına da sahip çıkan belediye, hayvanların tedavi ve bakımlarını da gerçekleştiriyor.  
 

Etiketler; #buca #buca hayvan
Önceki Haber
İhracatta döviz krizi: Kredi limitleri eksiye düştü
Sonraki Haber
Menemen'de Tepe Sosyal Tesisleri yenileniyor
CHP İzmir, atanamayan öğretmenlerin sesi oldu
CHP İzmir, atanamayan öğretmenlerin sesi oldu
0
Gaziemir’de anında yağmur müdahalesi
Gaziemir’de anında yağmur müdahalesi
0
Soyer'den Buca metro ihalesi açıklaması: Bir kuruşun hesabını veririz
Soyer'den Buca metro ihalesi açıklaması: Bir kuruşun hesabını veririz
0
Menemen'de Tepe Sosyal Tesisleri yenileniyor
Menemen'de Tepe Sosyal Tesisleri yenileniyor
0
Otobüste fenalaşan kadını güzergahının dışına çıkıp hastaneye yetiştirdi
Otobüste fenalaşan kadını güzergahının dışına çıkıp hastaneye yetiştirdi
0
İzmir'de acı olay! Kayıp emekli albay ölü bulundu!
İzmir'de acı olay! Kayıp emekli albay ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.