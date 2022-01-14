Buca’nın emsal artışı talebine büyükşehirden ret

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden Buca Belediye Meclisi’nde alınan emsal artışı kararını içeren önerge oy çokluğuyla reddedildi. Cumhur İttifakı meclis üyeleri Buca’daki emsal artışının reddedilmesine tepki gösterirken meclisi yöneten Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise İzmir’in yapı stokundan kimsenin memnun olmadığını belirterek kentsel dönüşümde tek çözüm yolunun emsal artışı olmadığını belirtti.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi(İBB) Meclisi ocak ayı olağan toplantısı üçüncü birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleştirildi. Ahmed Adanan Saygun Sanat Merkezi(AASSM)’nde gerçekleştirildi. Oturumda Buca Belediye Meclisi’nde alınan emsal artışı kararını içeren önerge oy çokluğuyla reddedilmesi tartışmalara neden oldu.

“Bu sorunu çözelim”

Oturumda Buca Belediye Meclisi’nde alınan ancak komisyonlarda oy çokluğuyla reddedilen emsal artışıyla ilgili önerge hakkında söz alan AK Parti Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, “30 Ekim’den sonra 4 ay K bölgeleri ve ardından emsal artışı çalışmalarıyla ilgili birçok kez konuştuk. Fakat kente baktığımız zaman kentte bu sorun hala çözülmemiş. Bunu kent içinde yaşayan ve kentsel dönüşümünü yapamamış insanlara baktığımızda görebiliyoruz. Bu insanların gözleri hala Büyükşehir’de. Bu konunun nasıl başladığını biliyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başlattı. Ardından Bayraklı Belediyesinden gelen önergeyle başlayan bir süreç. Bizim siz kötü yapıyorsunuz biz iyi yapıyoruz diye bir derdimiz yok. Bizim derdimiz ortak akıl. Aynı masaya oturmalıyız. Biz aynı masaya oturmadık. Aynı masaya oturduğumuz zaman bu konuları çözdük ve kente nefes aldırdık. Karşıya ve Bornova’da başladı bu durum. Bugün de Buca. Tekrar söylüyorum. Karşıyaka ve Bornova’nın Bayraklı’yla bir farkı yok. Gelin aynı masada oturalım ve bir karar alalım. Bugün Buca’yı konuşacağız. Buca’dan oy birliğiyle gelmiş bu karar. O gün evet diyenler bugün nasıl hayır diyecekler çok merak ediyorum. Bu kenti mutlaka baştan yenilemeliyiz. Yineliyorum. Gelin tüm siyasi parti temsilcilerinin ve büyükşehir bürokratlarıyla aynı masaya oturalım ve bu sorunu çözelim. Bir karar alalım ve bu kenti planlı bir kent yapalım” dedi.

“Buca’da olmadı sözleri samimi değil”

AK Partili Boztepe’nin ardından söz alan CHP’li meclis üyesi İrfan Önal ise “Burada kendi ilçelerinde aldığı kararları görüşüyoruz. Biz İzmir’de 29 ilçede depremin yıkıcı etkilerini azaltmak ve inşaat maliyetlerindeki artışları da tolere edebilmek için emsal artışı kararı aldık. Bayraklı en çok etkilenen ilçemiz ve 3 mahalle çok büyük etkilendi. Bu nedenle biz Bayraklı’da özel bir uygulamaya gittik. Bunu diğer yerlerle karşılaştırmak çözümsüzlüğe itmektir. Kent genelinde bütün ilçelerde revizyon çalışması var. Emsal verilebiliyor. Ancak ‘Bayraklı’da bu yapıldı diğer ilçelerde neden olmadı?’ bunları kıyaslamak iyi niyetli gelmiyor. Bayraklı oldu, Buca’da olmadı sözlerini samimi bulmuyorum” diye konuştu. Tartışmaların ardından ilgili gündem maddesi, komisyondan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi.

“İzmir’in yapı stokundan kimse memnun değil”

Oylamanın ardından konuşan Başkan Vekili Mustafa Özuslu da farklı ilçelerle ilgili aynı kararların gündeme geleceğini ve aynı konuşmaların zaman kaybı olacağını ifade ederek, kentsel dönüşümde tek çözüm yolunun emsal artışı olmadığını belirtti. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve İzmir’de 22 aktif fay hattı olduğunu hatırlatan Özuslu, “Elbette herkes İzmir’in riskini biliyor. Sadece İzmir değil, Türkiye deprem ülkesi. İzmir’de 22 tane aktif fay hattı olduğu söyleniyor. Evet bazı yerlere itfaiye ya da ambulans giremez. Bunların hepsi çözülmesi gereken problemler. Fakat bu meclisteki tartışmaların sonunda siyasi münazaalara geliyoruz. Ama deprem her türlü siyasi münazaranın üzerinde. İzmir’in yapı stokundan kimse memnun değil. Fakat ben ne şehir plancısıyım ne de mühendisim. Bu iş yani kentsel dönüşüm ve depremle mücadelenin tek silahı kentsel dönüşüm değildir. Bu işin tek enstrümanı bu değildir” ifadelerini kullandı.