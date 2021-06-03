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Buca’nın sokakları çiçek açtı

Kenti güzelleştirmek ve estetik bir yapı oluşturmak için çalışan Buca Belediyesi, binlerce çiçek fidesiyle sokakları, parkları şenlendirdi. Ekipler tarafından dikilen çeşit çeşit mevsimlik çiçekler, bakımı yapılan alanları renklendirdi

Buca’nın sokakları çiçek açtı
03 Haziran 2021 Perşembe 11:52

Kentin estetik ve bakımlı olmasını sağlamak için parklarda ve sokaklarda bakım çalışmalarını hız katan Buca Belediyesi, temizlenen alanları çiçeklerle renklendirdi.
Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen 300 kasa çiçek fidesinin dikimi gerçekleştirildi. Görüntüsü ve kokusuyla hoş bir görüntü bırakan mevsimlik çiçekler, ekiplerce bakımı yapılan parklar başta olmak üzere, yol kenarlarına, refüjlere ekildi.  Sokaklarda bıraktığı görüntüyle kent estetiğine katkı sağlayan çalışma hemşehrilerden tam not aldı.

Etiketler; #izmir #buca
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