Büyükşehir meclisinde Uzundere ve İZBETON tartışması

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Karabağlar'ın Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanında üçüncü etap olarak belirlenen parsellerdeki dönüşümün hızlandırmak için Büyükşehir Belediyesi ile iştiraki İZBETON arasında imzalanacak protokol tartışmalara neden oldu.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısı üçüncü birleşimi Başkan Tunç Soyer idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi(AASSM)’nde gerçekleştirildi. Toplantıda ikinci oturumda yaşanan gerginliğe değinen Başkan Tunç Soyer, "Dünkü toplantı hepimizi çok üzdü. Eminim üzülmeyen hiçbir arkadaşım yok. Benim naçizane söyleyeceğim şudur; sorunların kimden olduğu, kimlerin bu noktaya getirdiğini tartışacak değilim. Hepimizin gerekli dersleri çıkardığını düşünüyorum. Diliyorum ki İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak bundan sonra çok daha iyi toplantılar yapacağız" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise “Bazen geriliyoruz, birbirimize sesimizi yükseltiyoruz. Burada hiçbir arkadaşımızın burada art niyetli hareket etmediğine inanıyorum. Nezaket ve terbiye meselesi noktasında biz iki buçuk yıllık performansımızda bütün İzmir kamuoyu şunu net şekilde bunu biliyor ki nezaketimizi, terbiyemizi aşmazsızın bir muhalefet yapıyoruz. Biz İzmir’in meclis üyeleriyiz. Biz burada her seferinde İzmir diyoruz. Siz her seferinde İzmir’e dair sözünüz olmadığı için meseleyi başka noktaya evirmeye çalışıyorsunuz. Gerçeklerin önüne olguları algıların gerisine iterseniz bu şehri yönetemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Komisyonlardan oy çokluğu ile meclis gündeminde gelen; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Karabağlar'ın Uzundere Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm alanında üçüncü etap olarak belirlenen parsellerdeki mevcut yapılarda yaptırılan “riskli yapı tespiti” doğrultusunda ihaleye hazır olan üçüncü etapta olası depremlere karşı inşaat yapım işinin hızlandırıp tamamlanarak hak sahiplerine yeni konut / ticari bağımsız birimlerin teslimini hızlandırmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iştiraki İZBETON arasında imzalanacak protokol ve eki olan özel teknik şartnameyi içeren önerge tartışmalara neden oldu.

TOKİ ile görüşülsün

Söz konusu gündem maddesiyle ilgili söz alan AK Partili meclis üyesi Fikret Mısırlı, “Bu önergeyle Uzundere’deki projeyi İZBETON’a vermek istiyoruz. İZBETON Örnekköy’de Gaziemir’de proje sürdürüyor. Zaten İZBETON’un yükü var. Biz bu konuda TOKİ ile görüşülmesini istiyoruz. Biz buradaki vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için TOKİ ile görüşülsün. Bu nedenle biz komisyonlarda bu konu tekrar görüşülmesi için önergeye oy çokluğu verdik” diye konuştu.

Bu binalar başlamayacak

AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ise "Daha dün Aktepe Emrez’deki alana gittim. Zemin etüdü için ikinci bir firmanın girdiğini öğrendik. Biz niye İZBETON'a verdik hızlı bir şekilde yapsın diye. 9 ayda zemin etüdüne başlanıyorsa biz bunları söyleriz. 9 yıl önce vatandaştan alınmış. Bunu ne yapacağız. Bir plan ve iş yapma sorunu oluşma. İZBETON'a bir yük daha verdik. Zaten müteahhitlere hak ediş ödeyemiyor. Sayıştay raporları ortada. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde vatandaşın şikayetlerini hatırlıyorsunuz. 9 ayda zemin etüdü başlıyorsa, süreçten oldukça kaygılıyız. Biz bölgeye gittik ve sorunu çözme iradesinde varız. Tabi ki yetki sizde. Ama hız böyle ilerleyecekse burada bu binalar başlayamayacaktır" dedi.

“İZBETON bu işten anlının aklıyla çıkar”

AK Partili Yıldız’ın ardında söz alarak eleştirilere yanıt veren CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu da "Müteahhitler isteksizce davranıp ihaleye girmeyecekse biz gireriz. Biz de İZBETON’a yetki veririz. Yeditepe konutları yapıldı. Kimseyle uzlaşamadı. Bu konutlar boş. Neden boş? Bu konutlar nereye yapıldı? Bizim yaptığımız gibi uzlaşarak değil, boş alana yapıldı. Bir adım sonra Yenitepe konutları dışarıya satıldı. Hani vatandaşa kentsel dönüşüm yapılacaktı. Demek ki İzmir’de TOKİ başarısız. Ondan sonra İZBETON yapmasın diyorlar. Neden yapmasın? İZBETON bu işten anlının aklıyla çıkar” diye konuştu.

“Kentsel dönüşümde sınıfta kaldınız”

CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu ‘nun ardından söz alarak eleştirilerde bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “Biz bugün burada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapması gereken kent dönüşüm faaliyetlerini konuşuyoruz. TOKİ’nin İzmir ilinde yaptıklarıyla ilgili ayrı bir başlık açar konuşuruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllık bütçesi 12,5 milyar TL olan 150 yıllık bir kurum. Yaklaşık kendisine verilmiş bir yetki olan kentsel dönüşüm alanlarında toplamda 33 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirmesi gerekirken bugüne kadar yaptığı dönüşüm miktarı yaklaşık 800 bilemediniz 900. Bu durumda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm performanssı açısından sınıfta kalmıştır. Konuştuğumuz alandaki bütün uzlaşıları 9 yıl önce bitirmişsiniz. 9 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni siz yönetiyorsunuz. Orada ne yaptınız? Bir adet çivi mi çaktınız? Ta ki vatandaşın gırtlağına kadar gelince en son Genel Başkanınızın(Kemal Kılıçdaroğlu) ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi bizim konutlarımızı yapmıyor’ demiş. Genel Başkanınız da ‘Biz yapamıyoruz bunu gelsin devlet yapsın’ demiş. Doğrusunu söylemiş çünkü 9 yıl boyunca yapmamışsınız. Genel Başkanınıza yapılan şikayet sonrası siz de İZBETON ile protokol yapmaya çalışıyorsunuz. İZBETON’un bütçesi 1 milyar. İZBETON kendi uhdesinde olan yol bakımlarını dahi yapamazken siz İZBETON’u bu noktada kendinize kurtarıcı olarak seçtiniz. Ama maalesef İZBETON’un bu noktada performansını görüyoruz. Karabağlar’da TOKİ’nin yapmak istediği kentsel dönüşümle ilgili CHP’li Karabağlar Belediyesi’nin açtığı dava var. Hem dava açacaksınız hem de bunu TOKİ yapmadı bunu diyeceksiniz. TOKİ İzmir’de o kadar güzel işler yaptı ki Bayraklı’da neler yaptığını görüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi iki buçuk yıldır siz yönetiyorsunuz iki buçuk yılda kentsel dönüşümle ilgili ne yaptınız? Bir anahtar teslimi bile yapamadınız. Siz depremi olduğunda hatırlıyor deprem geçtiğinde unutuyorsunuz. Kentsel dönüşüm noktasında bol bol çalıştay yapıyorsunuz. Siz daha çatısı akan hangarlarda meclis salonu bile yapamadınız. Kendi evinizi yapamadınız. Hangi kentsel dönüşümden bahsediyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

“Dilimizde tüy bitti”

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin ise “Bu kürsüden defalarca dile getirdik. İzmir’de deprem konusunda atılan somut bir adım maalesef bulunmuyor. İzmir 7 ve üzerinde deprem üretecek fay hatlarına sahip konum üzerinde bulunuyor. Fakat belediyemiz sanki her şey yolundaymış gibi tavır sergiliyor. Depremle mücadele konusunda neyi bekliyorsunuz? Çok yazık. Belediyemize ait hizmet binamız noktasında bile bir adım atılamadı. Vatandaşa ne faydamız ne olacak? Riskli alan diye diye dilimizde tüy bitti. Riskli alanlar belirlensin ve buna göre imar planları revize edilsin diyoruz ama kendimiz söyleyip kendimiz dinliyoruz” dedi. Şahin ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kentsel dönüşümün yetersiz olduğunu söyledi.

“Eksik bilgilenme var”

Başkan Soyer de "Sanırım eksik bir bilgilenme hali var. O yüzden ocak ayı toplantısında hem kentsel dönüşüm konusunda planlama dairemizin neler yaptığını hem de İZBETON'un neler yaptığını sunumla dinleyelim" dedi. Görüşmelerin ardından söz konusu gündem maddesi oy çokluğuyla meclisten geçti.

Bir anlaşmaya varılmış ama…

İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Ağaçlandırılacak Alan" ve "Askeri Alan" olarak belirlenen bölgede yer alan, Narlıdere ilçesi, Narlıdere mahallesinde 1/25000’lik planlarıyla ilgili de söz alan AK Partili Hızal, “Buradaki bir samimiyet testine çıkılıyor. Duygusal değil, yapılacak çalışmalar hakkında. En ufacık yaptığınız doğruda alkışlarız ama temeli atıp gerisini getirmezseniz eleştiririz. 100 binlik planlarla ilgili bir tutanak var. Bu raporda İBB bürokrat arkadaşların imzaları var. O günkü siyasi iradesinin talimatıyla yapılıyor. Aziz Bey ile bir istişare yapılmış. 1/1000’lik ve 1/25000’lik planlarında bir anlaşmaya varılmış. İBB’nin açmış olduğu davaların bir tutanak imzalanmış. Bu davalar alınmamış, devam ediyor. Hani samimiyet, yok. Aziz Bey’in yapmış olduğu doğru işleri mi silmek istiyorsunuz. 90 dakika olduğu gibi. Şehrin genişleme alanlarını açmıyorsunuz. Kişiye özel 1/25000’lik planları yaptınız. Neden yapmıyorsunuz, TOKİ’nin yerleri var, burada konut yapacak. Çıkın, itiraf edin. Açık ve net söyleyin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir kurumu olan TOKİ’nin İzmir’de bir dönüşüm yapmasını istemiyoruz deyin. Bu planları gelin hep beraber gidelim, bunları bakanlıkta görüşelim. Bu davaları samimiyetle geri çekip sonrada 1/25000’lik planlarla ilgili çalışma yapalım” dedi.

Soyer: Vicdanım el vermez imara açılmasına

Başkan Soyer ise Özgür Bey dedi ki ‘İşinizi ne kadar samimi yapıyorsunuz, onu göreceğiz. Ben Narlıdere'deki alanı gittim gördüm. Gerçekten vicdanım el vermez imara açılmasına. Özgür Bey'e ricam gitsin görsün, desin ki 'burası imara açılabilir' O zaman ben onu dinleyeceğim" diye yanıt verdi.



AK Partili Hızal: Kılıçdaroğlu memnun değil

Gündem dışı konuşmalarda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminden memnun olmadığını iddia eden AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “En az beş kez bu kente gelmiş, geldiği her seferinde şikayet duymuştur. Kentsel dönüşümde sizin 15 yılda yapamadığınızı biz yedi ayda yaptık. Samimiyet budur. İZBETON ne yapmış? İZBETON’un Genel Müdürü kamerasıyla sayın başkanın reklam müdürü gibi çalışacağına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Karşıyaka Belediyesi’nin kafelerine kahve markası satacağına gidip kentsel dönüşüm, asfalt yapsın” dedi.

"Bundan sonra böyle olmayacak"

AK Partili Hızal’a yanıt veren Başkan Soyer, “Gündem dışı konuşmalar bölümü bundan sonra böyle olmayacak. Grup başkan vekillerini bu konuda çalışmaya davet ediyorum. Otursunlar, nasıl bir yöntem izleyeceklerine karar versinler. Gündem dışı konuşmalar İzmir halkına zaman kaybı haline geldi. Gündem dışı konuşmaların içeriğine bakın... Başkan vekilleri değerlendirme yapsınlar bir karara varsınlar, bundan sonra gündem dışı konuşmalar bu şekilde, bu üslupla olmayacak” diye konuştu.

Onay gelseydi kredi gelmişti

Dünya Bankası kredisiyle ilgili de konuşan Başkan Soyer, “23 Şubat’ta Cumhurbaşkanımıza arz ettik. 25 Şubat’ta da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazımızı yazdık. Buna onay verilmedi. Bu tamamlanmış bir süreç vardı. Onun için AK Parti il başkanlığını ziyaret ettik. Destek istedik. Onları zor durumda bırakmamak için ‘tamamlanmadı, çalışıyoruz’ dedik. Şimdi de oldu? Eğer Hazine’den onay alsaydık, şimdiye kadar bu kredi gelmişti. İsterseniz bunu 10 kez daha konuşuruz” şeklinde konuştu.

“İzmir'i konuşacağız”

Soyer sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

“Yüzde 58 oy alarak seçildik. İzmir bize güveniyor. Bizim daha çok çalışmamızı ve üretmemizi istiyorlar. Biz de bunu yapacağız. Eksikleri, eleştirileri dinleyeceğiz. Kusursuz, hiç hata yapmayan bir yapı değiliz ki, tabi ki bizim de eksiklerimiz var, tabi ki sizi dinleyeceğiz. Bunları gidermeye çalışacağız. 'Siz yapamadınız biz yaptık' demek doğru değil. Biz hepimiz beraber İzmir’iz. 'Siz seçilemediniz biz seçildik' demek bu meclisin çatısına yakışmıyor. Hepimiz İzmir için iyi niyetli şeyler yapmaya çalışıyoruz. Her birimiz seçilerek geldik. Hepimizin sorumluluğu ortak. Hepimiz farklı siyasal partilerden de olsak İzmir için çalışıyoruz. Bizim, performansları nasıl daha ileriye götürürüz onun hesabını yapmamız lazım. Daha iyi meclisler yapacağımız inancıyla toplantıyı bitiriyorum. Herkes nezaketini korumak zorunda, birbirimize saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Biz burada İzmir'i konuşacağız.”