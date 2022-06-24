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Büyükşehir’den Bayraklı çıkarması

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal; İzmir Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve bürokratlarıyla birlikte Bayraklı’da devam eden yol, kaldırım, kavşak düzenlemelerini, park ve yeşil alan çalışmalarını yerinde inceledi. Adalet ve Manavkuyu mahallelerini gezen heyet, çevre düzenlemesi ve yeşil alanların artırılmasından asfalta, kaldırımlardan parklara kadar ihtiyaç duyulan her alanda çalışmaların hızla tamamlanacağını belirtti

Büyükşehir’den Bayraklı çıkarması
24 Haziran 2022 Cuma 15:17

Bayraklı sokaklarını gezerek, alanda çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Erhan Önen, Fen İşleri Daire Başkanı Hamdi Ziya Aydın, Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürü Mustafa Kapı ve ilgili bürokratlarla Manavkuyu ve Adalet mahallelerinde incelemelerde bulundu. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde Bayraklı’da süren ve başlayacak çalışmalar ile yapılması gerekenler görüşüldü. İlçede yeşil alanların artırılması, yolların iyileştirilmesi, ihtiyaç olan yerlerde kaldırım ve kavşak düzenlemelerinin baştan sona tamamlanması kararlaştırıldı, planlamalar yapıldı.

HEDEF DAHA MODERN VE YAŞANABİLİR BAYRAKLI

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yeni kent merkezi Bayraklı’yı Türkiye’nin kalbi yapmak istiyoruz. Bunun için öncelikle ihtiyacımız olan, ilçemizin kent kimliğinin oluşması. Bu doğrultuda İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışmalarımızı sürdürürken, ilçemizin hangi noktasında neye ihtiyacı varsa tüm gücümüzle orada olmaya ve kente estetik katmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki, Bayraklı önümüzdeki yıllarda; parkları, yolları, meydanları, sosyal alanları, kavşak düzenlemeleri ve modern görünümüyle daha yaşanabilir örnek bir ilçe olacak” dedi.

Etiketler; #izmir #bayraklı #izmir büyükşehir #Serdar Sandal
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