Çeşme Belediyesi: 23 Haziran'da gelmek tehlikeli ve yasaktır!

Çeşme Belediyesi, İstanbul'da yenilecek seçimlere gönderme yaparak sosyal medyadan uyardı: 23 Haziran günü denize girmek hatta ilçemize gelmek tehlikeli ve yasaktır.

YSK, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini AK Parti'nin "Kesin bir şeyler oldu. Tam anlamadık ama var bir şeyler" türünden söylemlere dayandırığı itirazlarını dikkate alarak yenileme kararı aldı.

Bunun üzerine CHP'li belediyeler, seçmenlerin tatil programlarını 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul seçimlerine göre ayarlaması için farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Çeşme Belediyesi, bu kapsamda sosyal medya üzerinden bir görsel paylaştı. Çeşme'de bir plajın yer aldığı görselin üzerinde "Uyarı! İstanbul'dan gelen bir fırtına nedeniyle sahillerimizden 23 Haziran günü denize girmek hatta ilçemize gelmek tehlikeli ve yasaktır." ifadeleri yer alıyor. Çeşme Belediyesi'nin twitter hesabından bu görsel, "Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre 24 Haziran günü #HerŞeyÇokGüzelOlacak" mesajıyla paylaşıldı.