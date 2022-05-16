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Çeşme'de bir uzman çavuş bıçaklanarak öldürüldü!

İzmir Çeşme'de Uzman Çavuş Alper Akkaş, tartıştığı Muzaffer T. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası bir taksiye binerek kaçan Muzaffer T., polisin takibi sonrası Bayraklı'da yakalandı

Çeşme'de bir uzman çavuş bıçaklanarak öldürüldü!
16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:07

Olay, dün akşam saatlerinde Musalla Mahallesi Çeşme Otogarı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş ile Muzaffer T. arasında kız meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer T., Akkaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası taksiye binenen Muzaffer T., İzmir istikametine kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, İzmir polisi harekete geçti. Taksi ile Balçova'dan giriş yapan Muzaffer.T., daha sonra Konak ilçesi istikametine devam etti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muzaffer.T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli Bayraklı ilçesi yönüne gittiği sırada, polis ekipleri önünü kesti. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çeşme #cinayet #uzman çavuş cinayet #bıçaklama
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