Çeşme'de silahla tehdit nedeniyle bir kişi gözaltına alındı

Çeşme ilçesinde trafik kazası sonrası tartıştığı kişiyi silahla tehdit eden kişi gözaltına alındı.

Çeşme'de silahla tehdit nedeniyle bir kişi gözaltına alındı
11 Temmuz 2020 Cumartesi 16:59

Alaçatı Mahallesinde gece saatlerinde yaşanan hasarlı trafik kazası sonrası taraflar tartışma yaşadı. Olay yerine yakın konumda bulunan Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Amirliği ekibi, A.K'nın ruhsatsız tabancası olduğunu tespit ederek Ateşli Silahlar ve Bıçaklarla ilgili kanuna göre işlem yaptı. Şikayetçisi olmayan olaya karışan A.K ve E.K, işlem sonrası serbest bırakıldı. Olayla ilgili kamera görüntülerine ulaşan polis ekibi, olayda silahla tehdit olduğunu görerek A.K'yı tekrar yakalayarak gözaltına aldı.

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