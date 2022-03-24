Çeşme'nin Aya Yorgi Koyu imara açıldı!

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, “İzmir’in Çeşme İlçesi’ndeki Aya Yorgi Koyu’nun imara açılması” skandalını Meclis gündemine taşıdı.

CHP Milletvekili Av. Kılıç, konuyla ilgili hazırladığı yazılı soru önergesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sundu. TBMM Divan Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Çeşme’nin dünyaca ünlü Aya Yorgi Plajı yakınlarındaki SİT alanının imara açıldığını ifade etti.

“Tarım ve zeytinlik alan imara açıldı”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Çeşme İlçesi’ndeki Dalyan ve Sakarya mahallerini kapsayan Ayayorgi Mevkii’ne yönelik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’ni askıya çıkardığını belirten Av. Sevda Erdan Kılıç, “Böylece, 3’üncü derece SİT alanında yer alan ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak belirlenen ‘tarım’ ve ‘zeytinlik alan’ vasfındaki bu yerler imara açılmış oldu.” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, Aya Yorgi Koyu’nun sırtlarına villalar yapılmasının gündeme geldiğini ifade ederek, “Yapılaşma hakkı 0.30 olarak belirlenen alanda 2 katlı villalar yapılabilecektir.” dedi. CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, kazılarda tarihi eser ve tabiat varlığı çıkması durumunda ise devletin ilgili birimlerine bilgi verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

“Rant hırsıyla Çeşme’ye, İzmir’e, Türkiye’ye ihanet ediyorlar”

Çeşme Projesi ile “93 milyon metrekare alanı betona gömmeyi” hedefleyen iktidarın, Çeşme’nin neredeyse tamamını abluka altına aldığını ve bunun için uğraştığını dile getiren Av. Sevda Erdan Kılıç, açıklamasında şunları belirtti:

“AKP, Çeşme’de yeşil alan kalmayana kadar yapılaşmayı, yandaşlarına sömürtmeyi hedefliyor. O güzelim doğayı, o güzelim koyları gördükçe ağızlarının suyu akar bir şekilde saldırıyorlar. Şimdi de dünyaca ünlü Aya Yorgi Koyu’nu hedefe koydular. İzmirliye, Çeşmeliye nefes aldırmayacaklar, belli. Buralar dünyanın en güzel yerlerinden, koylarından… Buradaki doğal dokuyu koruyarak yaşatmak varken, rant hırsıyla Çeşme’ye, İzmir’e ve hatta tüm Türkiye’ye ihanet ediyorlar.



Türkiye Cumhuriyeti, AKP iktidarları döneminde gördüğü ihaneti hiçbir zaman görmedi. İklim kriziyle karşı karşıyayız. Su kriziyle birlikte kuraklıkla boğuşuyoruz ancak AKP sanki bu dünyada yaşamıyormuşçasına yeşil alanlara saldırıp ya betona gömüyor ya da madenciliğe açıyor. Paris Antlaşmasını daha yeni Meclis’te tüm partilerin katılımıyla onayladık. Buna rağmen doğayı bu kadar hoyratça kullanmak akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Doğaya, hayvana, kadına, kendi gibi olmayan, kendi gibi düşünmeyen herkese her şeye düşman olan AKP’ye geçit vermemeliyiz; Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi ve milletvekilleri olarak bizler buna izin vermeyeceğiz. Çeşme’nin iradesini; belediyesini, belediye meclisini, halkını yok sayarak aldığınız bu kararı tanımıyoruz ve bu konuyu mahkemeye taşıyacağız.”