CHP İzmir EYT’liler için meydana indi

Uzun süredir kamuoyu gündeminde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) sorununa Konak Meydanı'nda dikkat çeken CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, EYT’lilerin 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ettiğini belirterek emeklilikte yaşa takılanların lütuf değil kazanılmış haklarını istediğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı uzun süredir ülke gündeminde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) sorununa Konak Meydanı'nda Gazeteci Hasan Tahsin-İlk Kurşun Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasıyla dikkat çekti. Basın açıklamasına CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP’li belediye başkanları, parti il ve ilçe yöneticileri ile İşçi Sendikaları ve EYT'liler katıldı.

22 yıllık mücadele

Basın açıklamasında açıklamasını yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, EYT’lilerin lütuf değil kazanılmış haklarını istediğini belirterek “Emeklilikte Yaşa Takılanlar,22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor. 1999 yılında yapılan değişiklikler ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası ile emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı kademe kademe arttırıldı. Bunun sonucunda ülke tarihinin en büyük hak gasplarından biri ortaya çıktı. İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olup, emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran çalışanların emeklilik hakları ellerinden alındı ve yıllar sonraya ötelendi. 1998 yılında işe başlayan bir çalışan 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken emeklilik hakkı 15 yıl sonraya, yani 2038 yılına ertelendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, yaş engeliyle birlikte birde AKP-MHP engeline takılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda, karşımızda AKP-MHP ittifakını gördük. TBMM’de, Emeklilikte Yaşa Takılanların kazanılmış haklarına konuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi” dedi.

CHP EYT’lilerin yanında

EYT’lilerin, yıllardır yaşanan hak kayıplarını ve mağduriyetleri giderecek yasanın çıkmasını istediğini belirten Yücel, “Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT’liler bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son verileceğini biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanından, emeklilerimiz ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız için yapacağımız düzenlemeleri burada bir kez daha dile getiriyoruz: EYT’lilerin geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek, yıllardır süren bu hak gaspına son vereceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklilerimizin yıllardır beklediği İntibak Yasası’nı derhal çıkartacak ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklere son vereceğiz” diye konuştu.

EYT’liler için hemen seçim derhal seçim

Mevcut siyasal iktidarın EYT sorununu çözemediğini de ifade eden CHP İl Başkanı Deniz Yücel, “Rantçıya, faizciye çalışan iktidar EYT sorununu çözmüyor, biz çözeceğiz! Sözümüz söz! Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Anayasamızın temel bir ilkesi olan sosyal devleti tüm toplum için hayata geçireceğiz. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve tüm emeklilerimizin yıllarca hizmet ettikleri ülkelerinde hiçbir hakları gasp edilmeden, refah ve huzur içinde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Bir avuç yandaşına devletin Hazinesini teslim edip EYT’lilere ve halkına sırtını dönen Saray hükümeti ile Türkiye’nin kaybedecek bir günü daha kalmamıştır! Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz!” ifadelerini kullandı.