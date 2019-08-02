CHP ve AK Parti'den güç birliği

Çiğli Belediyesi meclis toplantısında, demokratik işbirliğine gidilerek, belediyenin diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerinin takibi ve koordinasyonu için CHP ve AK Partili meclis üyelerinden oluşan alt yapı ve koordinasyon komisyonu kuruldu. Komisyon Çiğli için güç birliği oluşturacak.

Çiğli Belediyesi’nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısında, tüm meclis üyelerinin önerisiyle Çiğli Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ankara’da bakanlıklar düzeyinde iş ve işlemlerin takip edilebilmesi amacıyla alt yapı ve koordinasyon komisyonu kurulması yönünde önerge verildi. Meclis üyelerinin oybirliğiyle 5 kişilik komisyon kurulması önergesi kabul edildi. Komisyona CHP’den Prof. Dr. Suat Çağlayan, Ali Rıza Koçer ve Barbaros Kiriş, Ak Parti’den ise Hüsnü Boztepe ve Nedim Aslan seçildi. Kurulan alt yapı ve koordinasyon komisyonu Çiğli’nin önemli konularını İzmir ve Ankara’daki kamu kurum ve kuruluşlarda takip edecek ve İZBAN, tramvay gibi konularda Çiğli için güç birliği yapacak.

Birlik ve beraberlik içinde

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, demokratik bir işbirliği oluşturduklarını belirterek, “Çiğli’nin birliği ve beraberliği, sorunların çözülmesi için parti ayrımı gözetmeden, ideolojik düşünce ayrımı yapmadan, çalışan çabalayan, herkesle birlikte, ben de belediye başkanı olarak el ele vereceğime, sorunlarımızın İzmir ve Ankara’da anlatılması için gerekli faaliyetleri fazlasıyla yapacağıma söz veriyorum. Çiğlimizi ilgilendiren önemli konularda İZBAN, tramvay gibi konularda güç birliği yapacağız. Tüm bu süreçte elde edilen sonuçlar üzerinden de siyaset yapmayacağıma sizlerin huzurunda söz veriyorum. Bu başlangıç hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkanımızın yanındayız

Mecliste konuşan Ak Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, meclis üyelerince alınan kararın Çiğli’ye önemli hizmetlerin gelmesinde önemli rol üstleneceğine inandığını belirterek“Mecliste oluşturulan komisyondan dolayı meclis üyelerimizi kutluyorum, doğru bir karar alındı. Örneğin biz İZBAN’ı yer altına alırsak, Çiğli’ye çok büyük bir iyilik yapmış olacağız. Bu konuda belediye başkanımızın yanındayız” dedi.