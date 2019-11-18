Çiğli çocukları mutlu olsun diye

Çiğli Belediyesi tarafından, çocukların sağlıklı gelişimi ve birey olma süreci konularında farkındalık yaratmak amacıyla "Mutlu Aile Mutlu Çocuk" semineri düzenledi.

Çiğli Belediyesi ve Uluslararası Lions 118R Yönetim Çevresi Federasyon iş birliğinde düzenlenen ve yoğun ilgi gören "Mutlu Aile Mutlu Çocuk" semineri, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminere meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geceye konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Şevki Sözen bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Seminere katılan vatandaşlar, kendilerine böyle önemli bir konuda bilgilendirme fırsatı sunan Çiğli Belediyesi'nin hizmetlerinden mutlu ve memnun olduklarını ifade ettiler.

Tecrübelerini paylaşt

Sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmenin toplumların geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Yarınlarımızı güvence altına almak için çocuklarımızın gelişimine dikkat etmeliyiz. Onların huzurlu ve sağlıklı bir ailede büyümesine özen göstermeliyiz. Bu bağlamda, Uluslararası Lions 118R Yönetim Çevresi Federasyonu ile yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında "Mutlu Aile Mutlu Çocuk" seminerini düzenledik. Değerli konuşmacı Prof. Dr. Şevki Sözen, bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaştı. Bu anlamlı seminere katılarak bizlerle birlikte olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.