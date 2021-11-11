Çiğli'de sportif atılım sürüyor

Başkan Utku Gümrükçü’nün öncülüğünde hayata geçirilen sportif yatırımlar ve alt yapı çalışmalarıyla “2021 Avrupa Spor Kenti” unvanını alan Çiğli Belediyesi, kursiyer kabul ettiği sportif etkinlik sayısını 30’a çıkardı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde verilen kurs sayısı, son dönemde açılanlar ile birlikte 30’a yükseldi. Hali hazırda devam eden Açık Hava Basketbol, Badminton, Basketbol, Boccia, Bilardo, Fitness, Jimnastik, Kadınlara Sabah Sporu, Kick Boks, Pilates, Pilates Reformer, PT, Satranç, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Yüzme, Yoga, Özel Çocuklar Spor Saati ve Zumba etkinliklerine; Hentbol, Yelken, Kano, Tabata, Nefes Terapisi, Çocuk Yogası, Engelli Yüzme, Engelli Tenis, Engelli Hemsball ve Engelli Boccia alanlarını da ekleyerek 2 Bin 200 vatandaşa dilediği alanda sportif aktivitede bulunma imkanı sağlıyor.

Özel çocuklara bire bir ders

Sportif etkinlikler kapsamında hafta içi her gün Harmandalı Spor Salonu’nda engelli çocuklara yönelik “Özel Çocuklar Spor Saati” de düzenleniyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslerde çocuklarla bire bir olarak ilgileniliyor.

Göreve geldiğinde 4 branşta yalnızca 320 olan sporcu sayısını iki yıl içerisinde 30 branşta 2 Bin 200’e yükselten Başkan Utku Gümrükçü, sportif anlamda büyük bir gelişime öncülük etti. Futbol ve basketbol gibi amiral spor branşlarının yanı sıra amatör spor dallarına gösterdiği ilgi sporseverlerin takdirini topladı.

Başkan Gümrükçü: “Spor denince akıllara Çiğli gelecek”

Sportif yatırımlar ile İzmir’de sporun merkezi olma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Sağlıklı toplumun olmazsa olmazı spor yapmaktır. Çiğli Belediyesi olarak, bu anlamda çok büyük bir atılım içerisindeyiz. Her yaştan vatandaşımıza, diledikleri alanda spor yapma imkanı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak 10 alanda daha kursiyer kabul etmeye başladık. Bunların içerisinde, Çiğlimizin sahiliyle olan bağını kuvvetlendirmek adına yelken ve kano gibi deniz sporlarına ayrıca önem veriyoruz. İlçemizde ikamet eden engelli bireylerimizi de unutmadık. Evlerine kapanmamaları ve sosyalleşmeleri amacıyla kendilerine özel yüzme, tenis, hemsball ve boccia kurslarımızı başlattık. Yakın zaman içerisinde branş sayımızı 40’a çıkarmayı hedefliyoruz. İzmir’de spor denilince akıllara ilk olarak Çiğli’nin gelmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.