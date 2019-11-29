Çiğli'nin patileri çok şanslı

Çiğli Belediyesi, başlattığı proje kapsamında Akvaryum, Pelikan ile Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı sosyal tesislerinden elde edilen gıda fazlası ürünleri, Patili Dostlar için kullanmaya başladı.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler her gün belediyenin sosyal tesislerini ziyaret ederek gıda fazlası ürünleri ayrıştırılmış bir şekilde teslim alıyor. Daha sonra bu ürünleri, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedavi edilen sokak hayvanları için kullanılmak üzere müdürlüğe teslim ediyor. Gerçekleştirilen bu proje sonrasında kapısında "Pati Dostu İşletme" unvanı yazılı olan tesislere evcil hayvanlarıyla gelen müşterilerin sayısında artış gözlenirken, vatandaşlardan da oldukça olumlu tepkiler alındı.

Özellikle yavrulara

Yaşayan her canlıya karşı sorumluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Utku Gümrükçü: "Bu uygulama sayesinde patili dostlarımız, özellikle de yavrular için ihtiyaç duyduğumuz gıdaya daha kolay ulaşıyoruz. Bizler ortak yaşamın sorumluluğunu paylaşıyoruz. Sosyal tesislerimize gelen misafirlerimizden, sürecin içinde yer alan çalışanlarımıza kadar aynı sorumluluğun bir parçası olmalarını sağlıyor, onları bir yavrunun daha hayata tutunmasında paydaş kılıyoruz. Bu hepimizin içinde yer almaktan keyif aldığı bir projedir" dedi.