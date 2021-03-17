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Çiğlili kararını verdi. Kamer Genç'in adı burada yaşayacak

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün çağrısı üzerine sosyal medya üzerinden başlatılan anket sona erdi. Ankete katılan vatandaşların büyük çoğunluğu Kamer Genç’in isminin verileceği parkın, Evka-6 Mahallesi’nde yapılması yönünde oy kullandı

Çiğlili kararını verdi. Kamer Genç'in adı burada yaşayacak
17 Mart 2021 Çarşamba 14:17

Çiğli Belediyesi tarafından 2020 yılında başlatılan ve yeni yılda da devam eden "Her Ay Bir Park" projesi kapsamında, kentin yeşil alan kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hizmet ve projelerin katılımcı demokrasi anlayışıyla hayata geçirildiği Çiğli’de, yapımına başlanacak olan parkın yeriyle ilgili daha önce örneğine rastlanmayan bir uygulamaya imza atıldı. Başkan Utku Gümrükçü, sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak TBMM’de 6 dönem Milletvekilliği yapan ve 2016 yılında vefat eden Kamer Genç’in isminin hangi mahallede yaşatılmasını istediklerine dair vatandaşların görüşünü sordu.

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Başkan Gümrükçü’nün çağrısına en çok yorumun yapıldığı Ataşehir, Atatürk, Evka-5, Evka-6 ve Yakakent Mahalleleri arasında anket yapıldı. Çiğli Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ankete katılanların büyük çoğunluğu, Kamer Genç’in isminin verileceği parkın Evka-6 Mahallesi’nde yapılması doğrultusunda oy kullandı. Göreve gelirken Çiğli’yi, Çiğlililer ile birlikte yöneteceğinin sözünü veren Başkan Gümrükçü, bu hareketiyle yapılacak parkın yerini vatandaşlara soran ilk Belediye Başkanı oldu.
Başkan Gümrükçü: “Evka-6 Mahallemize çok yakışacak”

Kamer Genç gibi hizmetleriyle toplumun gönlünde yer edinmiş değerli bir ismin anısını Çiğli’de yaşatacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçü, “Kentimizin yeşil alan kapasitesini artırmak için her ay farklı bir mahallemize yeni bir park kazandırıyoruz. Son olarak, 5 yıl önce kaybettiğimiz Kamer Genç’in ismini vereceğimiz bir park yapmak istedik. Yerini de, düzenlediğimiz anketle Çiğlili hemşehrilerimize sorduk. Anket sonucunda ilk sırayı Evka-6 Mahallesi aldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, parkın yeriyle ilgili keşif çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. Uygun yer bulunduğunda oyun grupları, fitness aletleri, yürüyüş ve dinlenme alanlarıyla Evka-6 Mahallesine ve Kamer Genç ismine yakışır bir parkı kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kamer Genç Parkı, Evka-6 Mahallemize çok yakışacak” dedi.

Etiketler; #izmir #çiğli #kamer genç #Utku Gümrükçü
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