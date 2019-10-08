Çırçır fabrikası yandı tonlarca pamuk kül oldu

Foça'da, bir çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangında, 300 ton pamuk, kül oldu. Yangın, 8 itfaiye aracının 3 saat süren çabası sonucu güçlükle söndürüldü.

Çırçır fabrikası yandı tonlarca pamuk kül oldu
08 Ekim 2019 Salı 10:15

Foça'nın kısal Gerenköy Mahallesi'ndeki bir firmaya ait çırçır fabrikasında, bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Depo bölümününde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden fabrika çalışanları, durumu itfaiyeye bildirirken bir yandan depodaki pamukların alevlerin ulaşmadığı kısmını dozer yardımıyla diğer depolara aktarmaya çalıştı. İhbar üzerine söz konusu fabrikaya Foça, Bağarası, Menemen, Seyrek ve Aliağa İtfaiye gruplarına bağlı 8 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, su sıkarak yangını 3 saatte güçlükle söndürdü. Yangında 300 ton pamuk, yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.


 


 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Gediz Nehri'nde balık ölümleri devam ediyor
Sonraki Haber
Çeşme'de botları batan 11 göçmen kurtarıldı, organizatör kayıp
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.