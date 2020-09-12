Bornova ilçesinde evinin balkonuna "Anaokulunu mahallemizde istemiyoruz" yazılı pankart asan kişiye tepki olarak anaokulu binasına, "Çocuk sesi dünyanın en güzel melodisidir" pankartı asıldı.

Erzene Mahallesindeki bir evin anaokuluna bakan cephesine "İzmir'in en sessiz ve sakin semti Profesörler Sitesi olarak mahallemizin huzur ve sessizliğini bozan bu anaokulunu mahallemizde istemiyoruz" yazılı pankart asıldı. Pankarta okul yönetimi ve veliler, tepki gösterdi. Öte yandan anaokulu binasına da "Çocuk sesi dünyanın en güzel melodisidir." pankartı asıldığı görüldü.