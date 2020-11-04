Çocuklar için oyun alanı

İzmir’de meydana gelen deprem İzmirlileri, özellikle de çocukları psikolojik anlamda çok etkiledi. Menemen Belediyesi, depremin psikolojik etkilerini aşmak, çocukların en az travma ile bu süreci atlatmasına yardımcı olmak amacıyla deprem bölgesine Çocuk Oyun Çadırı kurdu

30 Ekim günü Seferihisar açıklarında meydana gelen depremden sonra Menemenlilerin ve depremde zarar gören tüm vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar yürüten Menemen Belediyesi, depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek sağlamak amacıyla Çocuk Oyun Çadırı oluşturdu. Depremde evleri yıkılan ya da zarar gören ailelerin çocukları, sabah erken saatlerde geldikleri oyun çadırında uzman öğretmenler eşliğinde resim-sanat etkinlikleri, yaratıcı drama-oyun ve müzik etkinlikleri ve masal atölyesi aktiviteleri ile vakit geçiriyorlar.

Strese çözüm

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na kurulan Çocuk Oyun Çadırı’nda, depremden en fazla etkilenen çocukların deprem sonrası streslerini aşmaları ve kendilerini güvende hissetmeleri sağlanmaya çalışılıyor. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un eşi, Sosyal Hizmetler Uzmanı Dilek Aksoy’un da destek verdiği ve çocuklarla vakit geçirdiği, oyunlar oynadığı Çocuk Oyun Çadırı’nda, çocuk gelişim uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, psikolog ve okul öncesi öğretmenleri görev yapıyor. Pandemi kurallarına uygun olarak gelen her çocuğun ateş ölçümleri yapılan, maske kurallarına özellikle dikkat edilen çadırda, çocukların sağlıklı bir ortamda eğlenmesi, vakit geçirmesi amaçlanıyor. 3-12 yaş grubu 300 civarında çocuğun katılım gösterdiği oyun çadırında gelen çocuklar, çamurdan küçük heykeller yapıyor, bulmacalar çözüyor, resimler yapıyor, lego ve jenga oynuyor, şarkılar söylüyorlar.

Yalnız değilsiniz

Bu zor günlerin dayanışma ile hep birlikte aşılacağına değinen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Deprem sonrasında oluşan travmalar büyükler kadar küçükleri de vurdu. Tüm düzenleri bozulan, büyük bir stres yaşayan çocuklarımıza destek olmak için deprem bölgesindeyiz. Oluşturduğumuz Çocuk Oyun Çadırı ve uzman ekiplerimizle çocuklarımızın yaralarına bir nebze de olsa merhem olmak, psikososyal olarak destek olmak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Depremzede vatandaşlarımız da unutmasınlar ki, hiçbir zaman yalnız değiller” dedi.