Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği "Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor" etkinliği kapsamında roman ve öykü yazarı İclal Dikici, çocukların konuğu oldu.

Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor
24 Ekim 2019 Perşembe 11:44

Barış Semt Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada Dikici, çocuklara hayal kurmanın ve bunları yazıya dökmenin önemini anlattı. Yazarlığa nasıl başladığını ve şu ana kadar yazmış olduğu kitaplar hakkında bilgi veren Dikici, onlara "Sizin en büyük hazineniz nedir?" sorusunu yöneltti. Çocuklar da en büyük hazineleri olarak "aile" ve "arkadaşlarını" gördüklerini vurgulayarak, bunu büyük boy kağıda yazdılar. Etkinlikte Dikici "Teneke Uygarlığı" ve "En Büyük Hazinem" adlı kitaplarını da çocuklar için imzaladı. "Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor" etkinliği her ay başka bir semt merkezinde ve farklı yazarların katılımıyla düzenlenmeye devam edecek.

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