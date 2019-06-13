Çocukların fotoğraf maceraları

İzmir'de çocuklara fotoğraf sanatını sevdirmek ve yeteneklerini geliştirmelerine fırsat tanımak amacıyla düzenlenen atölye çalışmalarında çekilen fotoğraflar 'Fotoğraf Maceram' başlıklı sergide, 22 Haziran'a kadar ziyaret edilebilir

İzmir Goethe-Institut ve İzmir Uluslararası Kukla Günleri öncülüğünde, Sokak Çocuklarını Koruma-Çocuklar Geleceğimizdir Derneği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Bizim Ev Aile Çocuk ve Gençlik Destek Merkezi ve Mimar Sinan İlkokulu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen 10'ar günlük üç atölyeye, 9-12 yaş grubu 47 çocuk katıldı. Fotoğraf sanatçıları Tayfun Kocaman ile Serdar Sönmemiş eğitmenliğinde yürütülen çalışmalarda, çocuklara verilen teorik bilgilerin yanı sıra farklı yerlere düzenlenen geziler ile sahada fotoğraf çekimi de öğretildi.

Veliler katıldı

Proje kapsamında çocuklar tarafından çekilen eserler, 'Fotoğraf Maceram' başlıklı sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılış törenine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Almanya İzmir Başkonsolosu Rainer Lassig, İzmir Alman Kültür Merkezi Müdürü Anna Weber, İzmir Uluslararası Kukla Günleri Direktörü Selçuk Dinçer, Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Mükerrem Tuncay, Hamza Rüstem Fotoğraf Evi Müzesi Kurucusu Mert Rüstem, Sokak Çocuklarını Koruma-Çocuklar Geleceğimizdir Derneği Başkanı Neşe Can Hürtürk, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği üyeleri, öğretmenler, sergide fotoğrafı bulunan çocuklar ile velileri katıldı.