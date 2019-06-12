Çocuklarla çiçek şöleni

Güzelbahçe Belediyesi ve Güzelbahçe Kültür ve Çevre Güzelleştirme Derneği (GÜLDER) işbirliğinde Çevre Koruma Haftası kapsamında 'Çiçek ve Çocuk Şöleni' düzenlendi

Yalı Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinliğe Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Kent Konseyi Başkanı Cem Koç, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, GÜLDER Başkanı Tuğrul Şahbaz ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticileri ile okulların öğretmen ve öğrencileri katıldı.

En yeşil kent Güzelbahçe

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakabilmek ümidi ile bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak adına çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. İlçemizdeki STK'ların, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, öğretmen ve öğrencilerin kısaca tüm bileşenlerin bu anlamlı etkinlikte buluşmuş olması çok güzel. Gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak için çevre bilincini toplumumuza iyi anlatmamız gerekiyor. Güzelbahçe'nin yeşil dokusunu bozmadan gelecek nesillere aktaracağız. Güzelbahçe'yi İzmir'in en yeşil kenti yapmak için Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. En yeşil kent Güzelbahçe vizyonumuzla kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttıracağız. Çocuklarla olmak çok güzel onlarla el ele olmak çok güzel. Her Şey Çok Güzel Olacak" dedi.

Tüm katılımcılar çocuklarla birlikte el ele zincir oluşturdu. Daha sonra Belediyenin getirdiği çiçekler çocuklar tarafından saksılara dikildi.