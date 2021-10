Cumhuriyet'in 98.yılı İzmir'de coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet'in 98'inci yıldönümü İzmir'de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "98 yıllık geçen zaman içinde gerek ilimizi gerek ülkemizin her alanında gösterdiği gelişme ve ilerleme hepimizin gurur duyacağı bir seviyeye ulaşmıştır. Buna karşın gelinen düzeyi hiçbir zaman yeterli görmemeli, yeni kuşaklara vatandaşı olmaktan gurur duyacakları güçlü bir ülke bırakma sorumluluğu hep birlikte taşımalıyız" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet'in 98'inci yıldönümü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törenle başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, alandaki vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Törene, İzmir Milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı. Programda; dans gösterileri, şiir dinletileri ve geçit töreni gerçekleşti. Tören, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajının okunmasıyla başladı. Ardından ise İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yaptı.

98. yılı coşkuyla kutluyoruz



Törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger,"Cumhuriyetimiz ilanının 98. yıldönümü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımız bu anlamlı günde İzmirli hemşerilerim başta olmak üzere tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve şükranla anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin emekleriyle, birlik ve düşünceleriyle, fedakarlıklarıyla büyütüp bugüne getiren devlet büyüklerimizi ve güzide insanlarımızı da şükranla yad ediyorum. Bildiğimiz gibi Türk milleti, kendisine dayatılan esaret, küçültme ve dağıtma senaryolarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk yüksek bir fedakarlık, azim ve inançla, destansı bir mücadele sonucunda İstiklal Savaşını kazanmış, yeni kurulan devleti Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Cumhuriyet rejimi, aziz milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde çağdaş, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme idealinin temel dayanağı olmuştur. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' nasihatinde de belirtildiği gibi bin yılları aşan devlet geleneğimiz ve dünyaca kabul gören medeniyetimizin temel yapı taşını, insanı merkeze alan, insana ve insani değerlere dayanan yönetim anlayışı oluşturmaktadır. Demokrasiyle zenginleştirilmiş cumhuriyetimiz ve onun temel nitelikleri bu yönetim anlayışının hayata geçirilmiş hali olarak değerlendirilmektedir. Nitekim cumhuriyetin ilanıyla art arda hayata geçirilen köklü değişiklikler ve inkılaplarla gerçekleştirilen hamlelerle eğitimden sağlığa, sanayiden altyapıya kadar her alanda büyük gelişmeler kaydedilmiştir" dedi.

İzmir ilerliyor



"Geçen zaman zarfında askeri, siyasal, sosyal ve ekonomik anlamda gerçekleştirilmiş olan değişimlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin önemi daha da artmıştır" diyerek sözlerini sürdüren Vali Köşger, "Ülkemizin gücü pekiştirilmiş, küresel güç haline gelmesi noktasında büyük merhaleler katedilmiştir. Bu gelişimler hepimizin gurur duyacağı bir seviyeye ulaşmıştır. Bu haklı gurur, bizler aynı manada büyüklüğümüze yaraşır biçimde birlikte ve dirliğimizi koruma, 98 yılı cumhuriyetimizin başarılarına yenilerini eklemek ve onu daha da büyütme ortak sorumluluğu da yüklemektedir. Şüphesiz ki Cumhuriyet'in yalnız kurum ve kurallarla yaşatılamayacağını, bunun ancak yönetenlerin ve yönetilenlerin sorumlu bireyler olarak görev ve yükümlülüklerini yerine getirimleriyle tam manasıyla olacağını hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda İzmir ilimize baktığımızda bu görev yükümlülükler konusunda daima sormlu davrandığını ülkemizin gelişmesine paralel olarak İzmir ilimizin büyük bir gelişme ve ilerleme kaydettiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Özellikle son yıllarda gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerle birlikte idari bakımında alınan önlemler yapılan iyileştirmeler ve sağlanan kolayşıklarla İzmir'in ülkemizin sosyo ekonomik yapısı içindeki payının her geçen gün artmakta olduğunu görüyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları yerel yönetimler, meslek kuruluşları, STK'lar, yani ilin tüm dinamikleri olarak hepimizin faaliyetleri ile izmirin yaşam kalitesini yüksek bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. İzmir'in gelişme trendini sürekli kılacak önemli yatırım ve hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Bular içerisinde devam etmekte olan büyük yatırımlar bulunmaktadır. Bu yatırım ve hizmetlerin devreye alınması ile İzmir önemli dünya kentler arasındaki yerini daha da pekiştirecektir. Bununla birlikte çağın gereklerine uygun alınacak tedbirler ve projelerin bu gelişmenin ve büyümenin sürekliliği sağlayacağı düşüncesi ile hareket ediyoruz" diye konuştu.

"Beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeliyiz"

Vali Köşger sözlerinin devamında ise şunları kaydetti: "Bugüne kadar geçen 98 yıllık geçen zaman içinde gerek ilimizi gerek ülkemizin her alanında gösterdiği gelişme ve ilerleme hepimizin gurur duyacağı bir seviyeye ulaşmıştır. Buna karşın gelinen düzeyi hiçbir zaman yeterli görmemeli, ülkemizin daha da gelişmesi için daha da çaba göstermeli, yeni kuşaklara vatandaşı olmaktan gurur duyacakları güçlü bir ülke bırakma sorumluluğu hep birlikte taşımalıyız. Her şeyin en iyisini hak eden milletimizin hayat standardını daha da yükseltmek için yılmadan çalışmalıyız. Hayatın tüm alanlarında büyük gelişmeleri ve değişmelerin yaşandığı, bilginin itici güç haline geldiği, bilgiye ve bilgi teknolojiye sahip olmanın üstünlük aracı olduğu bir çağda bulunduğumuzu asla unutmamalıyız. Ülkemizin günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olması için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi takip etmeliyiz. Kendimiz için gerekli çalışmaları çin adımımız buna göre atmalıyız. Bizi tek millet,tek vatani tek devlet yapan yüksek değerlerimizi sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltemeye devam etmeliyiz. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, birbirimize kenetlenerek birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeliyiz. Milletimize, devletimize ve demokrasimize her koşulda inancımızı her koşulda korumamız mutlu yarınların anahtarı olacaktır. Türk milletinin bugün karşılaştığı zorlukları ve gelişme yolunda önüne çıkan engelleri geçmişte olduğu gibi birlik e beraberlik içerisinde açacağını yürekten inanıyorum. Ülkemizin kalkınmasını, modernleşmesini köklü ve büyük bir devlet olmasını sağlayan cumhuriyetimizin 98. Kuruluş yıldönümü bir kez daha kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve hayatlarını kaybeden gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyorum."

"Nice 98 yıllara"

Törenin ardından açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Bu sene çok daha coşkuluydu. Vatandaşın katılımı da çok daha güçlüydü. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. 98 yıl, dile kolay... Nice 98 yıllara inşallah" dedi.