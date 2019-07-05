Damadı şeytan olarak görmüş

Konak'ta geçen pazartesi günü, düğünün sabahında kız kardeşi Seren Gülen ile evlenen hastane personeli damat Tugay Keser'i (24) tabanca ile başından vurarak öldüren kayınbirader Necati Gülen'in ifadesi ortaya çıktı

Konak'ta geçen pazartesi günü, düğünün sabahında kız kardeşi Seren Gülen ile evlenen damat Tugay Keser'i (24) tabanca ile başından vurarak öldüren kayınbirader Necati Gülen'in ifadesinde "Aşırı alkollüydüm. Düğün sabahı damadımızın evine gittim. Bana şeytan olarak göründü. Onu o halde görünce silahımla ateş ettim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Bir süredir uyuşturucu tedavisi gören zanlı Gülen'in cinayet sırasında da uyuşturucu etkisinde olup olmadığının anlaşılması için kan ve idrar örneğinin alındığı öğrenildi.

Olay, pazartesi günü, Tepecik semti Güney Mahallesi'ndeki 1143 Sokak'ta meydana geldi. Kına gecesi yapılan gelin S.G., eğlencenin ardından babasının evine, damat Tugay Keser ise evlendikten sonra oturacakları daireye gitti. Keser'in bulunduğu eve, sabaha karşı S.G.'nin ağabeyi N.G. geldi. N.G., Keser'i tabancayla vurarak öldürdü. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Tugay Keser'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Soruşturma başlatan polis, Keser'i vurup kaçan N.G. ile olay anında yanında olan arkadaşı G.K.'yi gözaltına aldı. İfadesinde olay anında eniştesini şeytan gibi gördüğünü, bu nedenle de onu öldürdüğünü söylediği öğrenilen N.G. (24) ile arkadaşı G.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.