DEÜ'de maskematik dönemi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kontrollü sosyal hayat düzenlemeleri kapsamında DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi ile tüm yerleşkelerinde ‘Maskematik’ uygulamasını başlattı.

Üniversite mensupları ‘Maskematik’lerden kimlik kartlarını okutarak haftada bir kez, 5 adet maskeyi ücretsiz alabilecek. Dokuz Eylül Üniversitesi, COVID-19 pandemisi nedeniyle Üniversite bünyesinde bulunan tüm birimlerinde fiziki mesafeye, oturma düzenine ve hijyen kurallarına dikkat ederek önemli çalışmalara imza atıyor. Normalleşme sürecinin hizmetleri aksatmayacak şekilde yönetilmesinin yanında, bulaş riskini önlemek amacıyla Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve yoğunluğun fazla olduğu yerlerde önlemlerini titizlikle sürdürüyor. DEÜ olarak pandemi sürecinde hızlı şekilde tüm önlemlerin üst düzeyde alındığını kaydeden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “COVID-19 önlemleri kapsamında maske kullanımının önemini sıklıkla vurguluyoruz. Kontrollü yaşamın ilk şartı olan maskelere erişimi kolaylaştırma adına yerleşkelerimizde ‘Maskematik’ uygulamasını hayata geçirdik” dedi. DEÜ’nün pandemi süresince örnek çalışmalara imza attığını kaydeden Rektör Hotar, “Şimdi de Üniversitemiz mensuplarına yönelik bulaş riskini önleme konusunda büyük önem arz eden maskelere erişimi kolaylaştıracak Maskematiklerimizi hizmete aldık. Kontrollü sosyal hayat düzenlemelerimiz kapsamında Maskematiklerimizi başta Araştırma, Uygulama Hastanemiz ve Tıp Fakültemizde 5 adet, Rektörlük hizmet binamız, Mühendislik Fakültemiz, Fen Fakültemiz, Edebiyat Fakültemiz ve Dokuz Çeşmeler Yerleşkemizde de 1’er adet olmak üzere mensuplarımızın kullanımına sunduk. Mensuplarımız kurumsal kimlik kartları ile haftalık maske ihtiyaçlarını ücretsiz temin edebiliyorlar. İlk etapta kendi mensuplarımız için başlattığımız bu önemli çalışmayı, kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın da faydalanabileceği bir altyapıya kavuşturacağız. Önlemlerin sürekliliği için çok önemli bir hizmet olarak gördüğümüz Maskematiklerimizin sayısını arttırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Rehavete kapılmıyoruz

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “COVID-19 Pandemisi’nin ilk günlerinden itibaren aldığımız önlemler sayesinde edindiğimiz kazanımları korumayı önemsiyoruz. Kısıtlamaların kaldırılması salgının bittiği anlamını taşımıyor. Bu amaçla oluşturduğumuz sağlıklı çalışma ve eğitim ortamlarındaki koruma önlemlerini titizlikle uygulamaya devam edeceğiz. COVID-19 salgınıyla mücadelede "maske, mesafe, temizlik" konularında kamuoyunu bilgilendirici çalışmalarımız devam ediyor. Virüs ile mücadelemizin devam ettiği bu kritik süreçte çok daha dikkatli davranmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Örnek çalışmalar yaptık

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin tüm çalışma ve eğitim ortamlarında sosyal mesafeyi korumaya yardımcı olacak birçok düzenleme yapıldığının altını çizen Rektör Hotar, “Sosyal mesafeye uygun banklar ürettik, öğrenci yurtlarımızdaki yapısal düzenlemeleri gerçekleştirdik ve sosyal tesislerimizde kontrollü sosyal hayatın gereklerine uygun çalışmalar yaptık. Pandemi başlangıcının ardından hızlı şekilde aldığımız tedbirlerle mensuplarımıza sağlıklı ortamı sunmak için hijyen önlemlerimizi arttırdık. COVID-19 salgınıyla ortaya çıkan bulaş riskine karşı, el hijyenini sağlamak amacıyla yoğunluğun olduğu noktalara ‘El Dezenfektan Otomatları’nı yerleştirdik” şeklinde konuştu.