DEÜ’den Öğretmenler Günü kutlaması

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Sabancı Kültür Merkezi’ndeki özel bir etkinlikle kutlayacağını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Medeniyetimizi ayakta tutan aramızda olan ya da olmayan kahramanlarımızın gayretleridir. Öğretmenlerimiz bizi biz yapan değerlerin bir parçası, ilham kaynağımızın ana öznelerinden birisidir” dedi

Dokuz Eylül Üniversitesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü özel bir etkinlikle kutlayacak. Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel birer konuşma yapacaklar. Prof. Dr. İlber Ortaylı da programa video konferans yöntemiyle katılarak günün anlam ve önemine ilişkin bir söyleşi gerçekleştirecek. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Topluluğu’nun dinletisinin yer alacağı Öğretmenler Günü kutlama programı, pandemi kurallarına göre sınırlı kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, Öğretmenliğin; büyük sorumluluk gerektiren, bilgi, sevgi ve sabırla bireyi temel eğitimden yükseköğretime hazırlayan son derece saygın bir meslek olduğunu vurguladı. Hotar, “Ülkemiz ve dünya pandemi nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu dönemde eğitimin, bilimin ve sağlığın önemini daha iyi anladık. Eğitimin aksamaması, çocuklarımızın gelişimlerinin sürmesi için devletimiz nezdinde ciddi çalışmalara tanık olduk. Bu sıkıntılı dönemde görev aşkıyla çalışan, öğrencilerine tüm zorluklara rağmen ışık tutan öğretmenlerimizi gururla izlemekteyiz” dedi.

Rektör Hotar, Öğretmenlik mesleğinin kimi zaman zorlu kimi zaman da yorucu olduğunu kaydederek, “Verilen emeğin karşılığı, her zaman umut ve heyecan doludur. Çünkü öğretmenlik yol göstermektir, örnek olmaktır, fedakarlıkta bulunmaktır. Ailenin bir ferdi olmak; toplumun geleceğine ışık tutmaktır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; milletimizin, devletimizin ve insanlığın geleceği adına çalışıp aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor; bu yolda hareket eden değerli öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” diye konuştu

Aybüke öğretmen unutulmadı

24 Kasım’da düzenlenecek olan Öğretmenler Günü etkinliğinde, 4 yıl önce 22 yaşında şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın da unutulmadı. Programda Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan, Aybüke öğretmenin hayatının anlatıldığı bir film gösterimi yapılacak. Etkinlikte ayrıca ‘Zor Koşullarda Öğretmen olmak ve ‘Pandemi Sürecinde Eğitim’ konulu paneller ile öğrencilerin mesajları ve resim sergisi gösterimi olacak.