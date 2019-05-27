Dikili açıklarında 15 mülteci kurtarıldı

Dikili'den fiber tekneyle, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 15 mülteci, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Dikili açıklarında 15 mülteci kurtarıldı
27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:10

Dikili'deki Madra Çayı açıklarında görevli Sahil Güvenlik botları, dün saat 01.00 sıralarında, hareket halinde bir fiber tekne olduğunu tespit etti. Durdurulan teknedeki 8'i Afganistan, 3'ü İran, 2'si Sierra Leone ve 2'si Somali uyruklu olmak üzere toplam 15 mülteci kurtarıldı. 6'sı erkek, 3'ü kadın ve 6'sı çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınırken, yedeklenen tekne de kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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